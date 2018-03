Wenn am Samstagabend Gelb-Blau gegen Rot-Schwarz antritt, herrscht Derby-Atmosphäre auf dem Sportplatz Eichhalde (19 Uhr). Im Nachbarschaftsduell empfängt der FC Koblenz den FC Klingnau zum Start in die Rückrunde der 2.-Liga-Saison.

Das Hinspiel im letzten August entschieden die Klingnauer mit 2:0 für sich, auch im Aargauer Cup resultierte ein 4:3-Sieg. «Wir haben in der letzten Zeit oft gegeneinander gespielt und kennen die Spieler von Koblenz alle sehr gut», sagt Klingnaus Trainer Danijel Kovacevic. Auf die leichte Schulter nehmen will er den derzeitigen Tabellenelften vor dem dritten Saisonvergleich jedoch nicht: «Für sie zählt im Abstiegskampf jeder Punkt. Mit ihren Fans im Rücken werden sie alles daransetzen, uns zu schlagen.»

Ein Sieg wäre auch für den FC Klingnau wichtig. Denn Kovacevic weiss: Nicht nur Koblenz muss liefern – auch sein Team steht gehörig unter Druck.

Rang 8 und nur 18 Punkte nach der Hinrunde entsprechen nicht den Erwartungen der Mannschaft, die sich vor der Saison einen Platz unter den Top 3 zum Ziel gesetzt hat. Dabei sind die Klingnauer mit vier Siegen aus den ersten fünf Partien eigentlich gut aus den Startlöchern gekommen. Lediglich sechs Punkte aus den restlichen Spielen sorgten schliesslich dafür, dass die Klingnauer dennoch eine ernüchternde Zwischenbilanz ziehen. Kovacevic bezeichnet diese Phase als «Mini-Krise», in der «wir nicht das abgerufen haben, was wir können.»

Doppelbelastung mit Cup

Für die Rückrunde hofft der 38-Jährige, der seine zweite Saison als Klingnau-Trainer bestreitet, mit seinem Team so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Ziel sei es, erst einmal den Abstand nach hinten zu vergrössern. Um dann nach oben hinaus ein paar Plätze gutzumachen: «Wir werden weiterhin versuchen, in die Spitzengruppe zu kommen.» Ein realistisches Ziel, immerhin hat der Tabellendritte Kölliken nur vier Punkte mehr auf dem Konto. FC Gontenschwil und die Eagles Aarau, die die Tabelle mit je 30 Punkten anführen, wird man aber wohl kaum noch einholen können. Im Fussball sei zwar vieles möglich, meint Kovacevic. «Doch das ist für uns nicht mehr machbar.»

Ungeachtet dessen sieht der ehemalige Spieler des FC Baden sein Team für die kommenden Aufgaben gerüstet. Ein «kurzes aber intensives» Trainingslager unter südspanischer Sonne in Puerto Banús habe neue Kräfte freigesetzt.

Neben dem Ligaalltag steht eine weitere kräftezehrende Partie im Aargauer Cup an. «Hier haben wir es bislang sehr gut gemacht», findet Kovacevic. Entsprechend optimistisch ist er für das Viertelfinalspiel am nächsten Mittwoch in Beinwil am See. Dort wird er auch auf einige Neuzugänge zurückgreifen können. So ist neben dem erfahrenen Mittelfeldspieler Alessandro Renna auch Verteidiger Yves Scherrer zu den Aaretalern gestossen. Auch «zwei junge Wilde» durfte Kovacevic in seinem Kader begrüssen: Ernest Basilua und Paul Mpoku. Sie standen zu Saisonbeginn noch bei Lokalrivale Koblenz unter Vertrag.

Ligaerhalt oberste Maxime

Viel Gesprächsstoff lieferte im Herbst der FC Koblenz mit seinen vielen Strafen. Das soll sich nun ändern. Der neue Trainer Gianluca Pasanisi hat einen frischen Geist im Team festgestellt. Gefestigt wurde dieser im Trainingslager, das die Koblenzer ebenfalls in Spanien verbrachten. «Die Spieler sind gewillt, Worten nun Taten folgen zu lassen», sagt Pasanisi, der mit seinem Assistenten Duschko Dundjerski die Koblenzer möglichst rasch aus der Gefahrenzone führen möchte. «Unser oberstes Ziel ist aber der Ligaerhalt», so der 40-Jährige, der vom FC Rafzerfeld zu den Zurzibietern stiess. Aus dem Zürcher Unterland hat er mit Torhüter Yannik Zimmermann und Stürmer Luis Antonio Di Fonzo noch zwei Spieler nach Koblenz mitgebracht. Zusätzlichen Schwung erhofft sich Pasanisi auch von den anderen Neuzugzügen Dylan Bilger (Aare-Rhy-Team), Kevin Bamberger (Brugg) sowie Haki Hajdini (Würenlingen).