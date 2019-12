FC Klingnau trennt sich von Trainer Pasanisi: «Wir haben uns mehr erhofft»

7 Punkte aus 13 Spielen. Zusätzlich das Out in der Qualifikation zum Schweizer Cup. Der Aufsteiger in die 2. Liga inter hat sich seine Vorrunde auf jeden Fall anders vorgestellt. Der neue Trainer, Gianluca Pasanisi, war auf diese Saison hin verpflichtet worden. Nun folgt nach einem halben Jahr bereits die Trennung – im gegenseitigen Einvernehmen. Dies teilt der Verein am Wochenende mit.

Als Gianluca Pasanisi beim FC Klingnau vorgestellt wurde, offenbarte er, dass er schon vor zwei Jahren ein erstes Mal mit Präsident Roger Meier Kontakt gehabt habe. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen zwischen ihm und der Vereinsführung. Deshalb habe er diesen Job als Klingnau-Trainer im Sommer unbedingt haben wollen. Nun ist diese Liebe aber zerbrochen, Pasanisi muss in Klingnau den Hut nehmen.