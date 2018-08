Am Ende des erfolgreichen Arbeitstages gab es doch noch einen Dämpfer. Klingaus Trainer Danijel Kovacevic sass in der Vereinsgarderobe des Sportplatz Grie. Im Schweizer Fernsehen lief die Auslosung für die 2. Cup-Hauptrunde. Die Fussballgötter waren dem Zurzibieter Zweitligisten erneut nicht gut gesinnt. Nach Tuggen vor zwei Jahren, Bramois am Sonntag nun also Chiasso. «Ein Traumlos sieht natürlich anders aus», sagt Kovacevic. Mit den Tessinern haben die Klingnauer einen Gegner aus der Challenge League erhalten, gegen den ein Weiterkommen schwierig bis unwahrscheinlich werden dürfte – und der Publikumsaufmarsch sich abermals in Grenzen halten wird. Auf der Wunschliste der Mannschaft stand der FC Aarau weit oben, oder wie im Fall von Danijel Kovacevic, der FC Basel.

Viel Zeit, um über das Lospech Gedanken zu verschwenden, bleibt dem Coach der Klingnauer nicht. Nach dem fulminanten 7:0-Sieg gegen die Walliser von Bramois am Sonntag steigen er und seine Spieler heute in die Meisterschaft. Erster Gegner ist der FC Othmarsingen, ein Team, das Danijel Kovacevic hoch einstuft.

Das Wort Aufstieg ist tabu

Wo er mit seiner Mannschaft steht, darüber übt sich Kovacevic zurückhaltend. Er mahnt aber zur Vorsicht. Den Erfolg vom Sonntag will er nicht überbewerten. «Der Gegner war besser, als es das Resultat vermuten lässt.» Der 38-Jährige ist schon lange genug im Fussball-Geschäft, um den Wert der Partie richtig einzuordnen. Vergangene Saison starteten die Klingnauer mit viel Vorschusslorbeeren und verbauten sich mit einem schwachen Herbst die Aufstiegsträume. Dass die Klingnauer am Schluss noch an die Pforte zur 2. Liga inter anklopften, verdankten sie einer überragenden Rückrunde, die im Erfolg des Aargauer Cups gipfelte. In der Meisterschaft endete die Aufholjagd am letzten Spieltag mit der entscheidenden Niederlage gegen Eagles Aarau.

Das Wort Aufstieg vermeidet Danijel Kovacevic nach den Erfahrungen der vergangenen Saison tunlichst. «Es ist oft ein schmaler Grat, der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.» Zwei, drei verletzte Spieler reichten oft, um die Ziele zu revidieren. Daher will er die Vorrunde abwarten und erst danach eine Bestandesaufnahme vornehmen, wohin die Reise gehen soll.

Die Hoffnungen für eine Saison mit weniger Höhen und Tiefen scheinen indes berechtigt. Das Gros der Mannschaft blieb weitgehend zusammen. Einziger gewichtiger Abgang ist jener von Florian Adili, der einer Liga höher zum FC Wettingen wechselte. Demgegenüber stehen die Verpflichtungen von Blert Aliaj, der aus Würenlingen zu den Klingnauern stiess, sowie Meriton Shabani, der von 2.-Liga-Absteiger Koblenz geholt wurde. Ausserdem dürfte Arlind Hasahani nach seiner Verletzung, die ihn die letzte Saison ausser Gefecht setzte, in absehbarer Zeit wieder zur Verfügung stehen.

Das Hauptproblem ortet Danijel Kovacevic in der dünnen Kaderdecke. Deshalb will er sich absichern und bis zum Ende des Transferfensters noch zwei, der Spieler engagieren. «Das gäbe uns ein wenig Luft», sagt er. Denn das Programm in den nächsten Wochen hat es für die Klingnauer in sich: Bereits am Sonntag wartet der FC Mutschellen. Und am 15. September macht sich die Mannschaft daran, gegen Chiasso vielleicht Zurzibieter Fussball-Geschichte zu schreiben. Denn in den Achtelfinal des Schweizer Cups hat es bisher noch kein Verein geschafft.