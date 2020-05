Fast 100’000 weniger Gäste wegen Corona-Lockdown – so will Bad Zurzach jetzt Touristen anlocken

Das ist in der Coronakrise besonders wichtig: Der Lockdown hat die Region und Bad Zurzach hart getroffen. Doch Schläpfer und sein Team arbeiten mit Hochdruck an Tourismusangeboten, die dem neuen Coronaalltag angepasst sind.

Mit den Lockerungen kehrt langsam wieder Leben in den Ort ein. Dennoch: Bad Zurzach steht ein harter Sommer bevor. Spezielle Angebote sollen Gäste aus der ganzen Schweiz anlocken. Für das Thermalbad sind in den Ferien Themenwochen geplant, welche die Besucher ins Tessin, nach Frankreich oder Spanien entführen − mit entsprechender Deko, kulinarischen Angeboten und Behandlungen. Dank der grosszügigen Platzverhältnissen und strengen Sicherheitsmassnahmen werden die Risiken minimiert.

Das gelte auch für die Hotels, die mit einem Eröffnungsrabatt von zehn Prozent und kulanten Stornierungsbedingungen werben. In verschiedenen Angeboten ist auch die Benützung von Bikes und E-Bikes kostenlos. «Die Natur in der Region ist wunderschön», sagt Schläpfer. «Ideal für Wander- oder Velotouren entlang des Rheins oder über den Zurziberg − insbesondere in der aktuellen Krise.» Auch soll das Angebot an Führungen noch mehr ausgebaut werden.

Zwar wurde das Papa-Moll-Fest im Herbst abgesagt, die Kinder müssen den tollpatschigen Herrn im Sakko aber nicht missen: In den Ferien können Familien spezielle Papa-Moll-Tage buchen. Wie diese im Detail aussehen, ist noch in Ausarbeitung und hängt von weiteren Entscheiden des Bundesrates ab.

Von den Touristen profitiert die ganze Region, deren Aushängeschilder Stefanie Vögele und die Zurzibieter Torte sind. Bei deren Zubereitung am Pressetermin diese Woche schaute Bäckermeister Ruedi Alt der Tennispielerin über die Schultern. Den Erfinder der Torte hat die Coronakrise nicht so stark getroffen wie andere. Zwar musste er die Cafés an seinen drei Standorten in Endingen und Ehrendingen schliessen. Aber: «Da mehr Brot gegessen wird und Ostern super lief, sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen», so Alt.