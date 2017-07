Früher war für den Betrieb einer Mühle ein Bach Voraussetzung. Das anströmende Wasser setzte die Schaufeln des Wasserrads in Bewegung und trieb so das Mühlenwerk an. So auch in Leibstadt. Die «untere Mühle» existiert bereits seit dem Jahr 1332.

1887 erwarb der 21-jährige Franz Knecht die zum Teil abgebrannte Mühlenliegenschaft samt 277 Aren Land und Wald zu einem Gesamtpreis von 6336 Franken. Seither ist die Leibstadter Mühle vollumfänglich im Besitz der Familie Knecht. Mit Hansruedi Knecht, der die Mühle in der dritten Generation führte, wurde das Unternehmen ausgebaut und zunehmend modernisiert.

«Am Anfang hatten wir sechs Bäcker», erinnert sich seine 84-jährige Frau Martha Knecht. Als Telefonistin war sie für Bauern und Bäcker die Stimme der Knecht Mühle. Heute beliefert der Betrieb rund 200 gewerbliche und industrielle Bäckereien.