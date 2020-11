«Es war nichts mehr wie vorher»: Vor 30 Jahren stürzte an der Grenze zum Zurzibiet eine Maschine ab

«Hier können Sie nicht durch», informiert mich der Feuerwehrmann in freundlichem, aber bestimmten Ton auf der Strasse zwischen Kaiserstuhl und Weiach. Ich befinde mich eigentlich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause – nach Stadel. Was passiert sei, will ich wissen. «Vermutlich ein Zwischenfall mit einem Passagierflugzeug.» Mehr könne er auch nicht sagen. Via Neerach erreiche ich schliesslich meine Wohnung am Fusse des Stadlerbergs. Es muss gegen neun gewesen sein, an diesem Mittwoch, dem 14. November 1990. Die Informationen tröpfeln spärlich. Soziale Medien waren vor dreissig Jahren noch ein Fremdwort. Im Radio gibt es erste Meldungen, die noch mit Vorsicht zu geniessen sind.

Erst als das Nachrichtenmagazin «10 vor 10» auf Sendung geht, lässt sich das Ausmass der Katastrophe langsam erahnen. Der Feuerwehrmann von eben sollte recht behalten. Werner Loosli von der Flughafendirektion bestätigt, dass eine DC-9 der italienischen Fluggesellschaft Alitalia mit Kursnummer AZ 404, von Mailand-Linate kommend, bei Weiach im Zürcher Unterland um kurz nach 20 Uhr abgestürzt ist. Alarm wurde nicht ausgelöst Draussen heulen immer wieder Sirenen. Einsatzkräfte bahnen sich den Weg Richtung Unfallstelle, die sich nur wenige hundert Meter Luftlinie von Fisibach und Kaiserstuhl befindet. Dort hat man ebenfalls registriert, dass etwas Aussergewöhnliches vorgefallen sein muss. «Ich war gerade im Turnen, als plötzlich die Nachricht die Runde machte», erinnert sich die Ehefrau des damaligen Materialwarts der Feuerwehr Fisibach-Kaiserstuhl. Ihr Mann Alfred Michel wäre für einen Einsatz eigentlich bereitgestanden. Doch so weit kam es nicht. «Ein Alarm ist bei uns eingegangen, doch er wurde nicht ausgelöst», sagt Ernst Meier, dazumal leitender Kommandant der ansässigen Feuerwehr. «Warum schiesst um diese Zeit das Militär?» Die Explosion, der Feuerball, der ganze Schrecken dieser Unglücksnacht ist den damaligen Einwohnerinnen und Einwohnern in den Gemeinden rund um den Stadlerberg bis heute in Erinnerung. Die Kirchenpflege Weiach tagte beispielsweise an diesem Abend, als der Pfarrer sich wunderte, dass «das Militär schiesse». Kurz darauf ging die Sirene. Feuerwehren aus Weiach und Stadel sowie aus dem deutschen Hohentengen waren schon in wenigen Minuten nach der eingegangenen Meldung an der Absturzstelle. 400 Sanitäter, Feuerwehrmänner, Polizisten und Soldaten standen die Nacht durch im Einsatz.