So etwas kommt nicht alle Tage vor: Mit Prosecco stiess der Gemeinderat von Bad Zurzach an der Gemeindeversammlung mit der Bevölkerung an. Der Grund war ein Meilenstein in Sachen Ostumfahrung. Das Bundesgericht war auf die Beschwerde der letzten Gegnerin des geplanten 75-Millionen-Franken-Projekts nicht eingetreten.

Der Kanton hatte dies bereits vorletzte Woche gemeldet. Vor kurzem hat nun das Bundesgericht das Urteil veröffentlicht – mit Begründung, weshalb die Gegnerin abgeblitzt ist. Diese ist in Bad Zurzach aufgewachsen. Weil ein Grundstück, das ihr und einer Erbengemeinschaft gehört, in der Nähe der Ostumfahrung liegt, war sie zur Einsprache berechtigt.

Nun ist klar: Es ging ums Geld. Schon das Aargauer Verwaltungsgericht war nicht auf die Beschwerde der Gegnerin eingetreten. Der Grund: Sie hatte nur einen kleinen Teil des Kostenvorschusses von 25'000 Franken bezahlt – und dies nicht rechtzeitig.

Das Gericht berechnete für die Abholung der Kostenvorschuss-Verfügung eine zehntägige Frist anhand der sogenannten Zustellfiktion: Die eingeschriebene Verfügung zum Kostenvorschuss wurde am 5. Juni 2018 zur Abholung gemeldet. Die Gegnerin holte diese nicht innert der 7-tägigen Frist bei der Post ab. Somit galt die Verfügung am 12. Juni als zugestellt, und die Frist zur Zahlung endete am 22. Juni. Daran ändert auch nichts, dass sie die Aufbewahrungsfrist bei der Post verlängert hatte und deshalb von einer falschen Frist ausging.