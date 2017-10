An einer weiteren Veranstaltung wurde der Ton dann gehässiger. Man wolle kein Burj al Arab, in Anlehnung an ein Hotel in Dubai. Es könne nicht sein, dass ein Ortsteil mit 180 Einwohnern, 150 Asylanten aufnehmen müsse.

Nicht betroffen vom aktuellen Entscheid ist die bisherige kantonale Asylunterkunft Restaurant-Hotel Bahnhof mit ihren 50 Plätzen. Sie bleibt weiterhin in Betrieb. Stefan Widmer betont, dass die bislang gemachten Erfahrungen hier sehr positiv seien. Es bestehe ein guter Kontakt.