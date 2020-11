Erfinder der «Karikantänechallenge» kreiert 31 originelle Masken

So begann der «Inktober» von Andreas Güntensperger mit «Fisch» und endete mit «kriechen». Er wollte aber nicht nur einfach die Liste abarbeiten, sondern wie bereits im Frühling wiederum das Thema «Corona» aufgreifen, diesmal im Zusammenhang mit dem Mundschutz. Also gestaltete er jeden Tag eine neue Maske mit einem überzeichneten Mund – vom Fisch zwischen den Zähnen über eine Hasenschnauze für den Begriff «Nager» bis zum Babyschnuller am letzten Tag. «Ich fand es witzig, diese Begriffe der Liste auf den Mund einzuschränken», sagt der 30-Jährige.

Wettbewerb für Masken auf Facebook lanciert

Wie schon bei der «Karikantänechallenge» postete er jeden Tag ein Foto von sich auf Facebook und Instagram, bei der er sein neustes Werk vorstellte. «So konnte ich die Zeichnungen auf eine neue Ebene bringen», erklärt Andreas Güntensperger. Die Rückmeldungen seien wiederum sehr positiv gewesen. Einige hätten auch Vorschläge gemacht, was er zeichnen könnte. Nur: Während er im Frühling die Karikaturen nach eingesandten Fotos und Angaben wie Hobby oder Beruf der abgebildeten Personen zeichnete, gab diesmal die «Inktober»-Begriffsliste die Sujets vor.

«Viele fragten mich auch, ob sie die Masken erwerben können», sagt Andreas Güntensperger. Momentan läuft deshalb auf Facebook und Instagram ein Wettbewerb, bei dem man die Masken gewinnen kann. Der Grafikdesigner studierte Visuelle Kommunikation an der Hochschule der Künste in Bern und wohnt seit Juni in Baden. Er wird hier schon bald eine Stelle in einer Grafik- und Werbeagentur antreten.

In seiner Freizeit bastelt er an einer Laufbahn als Illustrator. Die «Karikantänechallenge» und «Inktober» sollen deswegen auch auf sein Schaffen und sein Weihnachtsgeschäft aufmerksam machen. «Momentan ist es noch kein Nebenerwerb. Mehr ein Hobby, von dem ich mir erhoffe, dass es bald etwas einbringt», sagt Andreas Güntensperger.

Weitere Informationen unter www.ag-design.ch.