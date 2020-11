Er soll Schnellfahrer bändigen: Erster mobiler Blitzer ist im Einsatz

Seit Montag ist das erste, wie es im Fachjargon heisst, semistationäre Verkehrsüberwachungsgerät im Zurzibiet im Einsatz. Die Regionalpolizei (Repol) installierte es am Vormittag an der Grenze zum Kanton Zürich auf dem Gemeindegebiet von Fisibach an der Bachserstrasse. Die evaluierte Anlage sei auf dem neusten technischen Stand und mit einem aktiven Vandalenschutz samt Alarmfunktion versehen, schreibt die Repol in einer Medienmitteilung. Der mobile Blitzer soll in Fisibach eine Woche stehen bleiben, um ihn zu testen und um, wie es heisst, erste Erfahrungen zu sammeln.

Reinhard Scherrer, der Präsident des Führungsausschusses der Repol-Gemeinden im Zurzibiet und Klingnauer Stadtammann, ist erfreut, dass mit dem Gerät nun ein zusätzliches Messgerät für die Verkehrssicherheit zur Verfügung steht. Der Kauf erfolgte insbesondere auf Drängen der grossen Gemeinden im Bezirk und, weil in den vergangenen Jahren immer mehr Tempo-30-Zonen eingeführt wurden. Aus der Bevölkerung hätten sich die Reklamationen bei Politik und Polizei wegen Schnellfahren in den Dörfern in diesen Zonen gehäuft, sagt Scherrer. Um wirksame Kontrollen durchführen zu können, hat das politische Gremium der Regionalpolizei deshalb beschlossen, den Blitzer anzuschaffen.