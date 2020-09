Er gilt in der Schweiz als Brutvogel ausgerottet — Fischadler gesichtet

Der Fischadler wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in der Schweiz ausgerottet. Jetzt wurde der grosse Greifvogel schon zum zweiten Mal im Verlauf eines Monats in Rietheim gesichtet — erfreuliche Nachrichten, schreibt Pro Natura Aargau.

Der Zugvogel sei höchst wahrscheinlich in Deutschland geschlüpft und unterwegs nach Afrika oder in den Mittelmeerraum, um dem Winter zu entkommen. Die Bestände des Fischadlers in Deutschland und Frankreich entwickeln sich erfreulich. In der Schweiz hat er sich nicht wieder als Brutvogel niedergelassen, ausgeschlossen sei eine Niederlassung aber nicht.

An eine künstliche Wiederansiedlung denkt Pro Natura Aargau nicht. «Allerdings könnte ich mir durchaus die Anbringung einer Anzahl geeigneter Nisthilfen im Chly-Rhy Gebiet vorstellen.», schreibt Matthias Betsche – Präsident und ab Donnerstag Geschäftsführer – von Pro Natura Aargau. Denn Lebensräume wie die Auen könnten besiedelt werden, es würden jedoch geeignete Nistgelegenheiten fehlen. (wue)