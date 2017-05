Der Ausgang überrascht nicht. Der Aargau und das Zurzibiet stimmen bei Energievorlagen traditionellerweise anders als der Rest. Ihr Nein zur Energiestrategie blieb ohne Wirkung. Mit 58 Prozent wurde die eidgenössische Initiative diskussionslos angenommen. Das Ergebnis vom Sonntag widerspiegelt im Zurzibiet den Ausgang von vergangenem Herbst, als der Souverän über den Atomausstieg befand. Damals kreuzten drei Viertel der Urnengänger aus dem Bezirk ein Nein an.

Die Verlierer konnten gestern ihre Enttäuschung nicht verbergen. Allen voran die bürgerlichen Bezirksparteien. FDP und SVP hatten die Nein-Parolen herausgegeben. Sie übten sich am Tag danach in Wundenlecken. «Das ist nicht das, was wir uns erhofft haben», sagt Präsidentin Claudia Hauser von der FDP. «Wir werden jetzt aber genau beobachten, wie die angekündigten Massnahmen der Befürworter umgesetzt werden.» Hauser befürchtet einen Subventionsmoloch.

Ähnlich klingt es bei der SVP. Bezirkspräsident und Grossrat Hansjörg Erne will im Rahmen seiner Möglichkeiten sich dafür stark machen, dass der Zurzibieter Bevölkerung und dem Gewerbe keine wirtschaftlichen Nachteile entstehen. Auch bei der CVP wird man die finanzielle Mehrbelastung genau im Auge behalten. «Rein rechnerisch kann das Modell nicht aufgehen», ist Präsident Andreas Meier überzeugt, der sich in einem überparteilichen Nein-Komitee engagierte.

Signal auch für Rheintal+

20 von 22 Zurzibieter Gemeinden verteilten der Energiestrategie-Vorlage eine Abfuhr. Am deutlichsten mit rund 82 Prozent Leibstadt. Im AKW-Ort plagt die Menschen die Sorge, wie es nach dem Ende des Atomzeitalters weitergehen soll. Zu jenen Gemeinden, die die Vorlage nicht als Gefahr einschätzen, sondern als Chance für die Zukunft beurteilen, gehört Mellikon. Neben Kaiserstuhl die einzige Gemeinde, die der Vorlage zustimmte. 54 Prozent folgten sie der bundesrätlichen Empfehlung.

Für Gemeindeammann Rolf Laube (44, parteilos) kommt das Resultat nicht überraschend. Die Melliker stünden dem Thema «Erneuerbare Energien» generell offen gegenüber, hat Laube öfters festgestellt. Bereits bei der Atomausstiegsinitiative sprachen sich überdurchschnittlich viele Melliker für eine AKW-freie Zukunft aus. Und an einem Workshop im März hätten die Teilnehmer als Ziel den Wunsch geäussert, sich längerfristig autark, sprich sich mit eigenen Ressourcen selbst, zu versorgen.

Erste Schritte in diese Richtung seien, so Laube, bereits vor Jahren unternommen worden. Ein Kleinwasserkraftwerk deckt in Mellikon einen Teil des Strombedarfs ab. Trotz des Bekenntnisses zur alternativen Energien sucht man Mellikon auf der Liste von Energiestädten bisher vergebens. Rolf Laube kann sich einen Beitritt zum Label, das für eine nachhaltige kommunale Energiepolitik steht, mittelfristig vorstellen. Eine tragende Rolle in Energie relevanten Themen könnte Mellikon in den bevorstehenden Gesprächen zum Fusionsprojekt Rheintal+ einnehmen, wenn es darum geht, die ökologische Agenda zu bestimmen.