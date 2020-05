«Entscheid nicht leicht gefallen»: Panorama-Restaurant im Turm wird zum Eventlokal – weil Hotel Tenedo schliesst

Knapp 27 Jahre lang beherbergte das Hotel Tenedo in Bad Zurzach Besucher aus der Schweiz und dem nahen Ausland. Am 16. März schloss das Drei-Sterne-Hotel mit 69 Zimmern wegen des Lockdowns. Jetzt steht fest: Die Schliessung ist definitiv. Dies habe der Verwaltungsrat der Thermalquellen Hotel AG aus zwingenden wirtschaftlichen Gründen entschieden, heisst es in einer Mitteilung. Auch das Panoramarestaurant, das sich im 16. Stock des Turms neben dem Hotel Tenedo und dem Thermalbad befindet, stellt den Betrieb ein und wird als Eventlokal neu ausgerichtet.

Der Entscheid sei nicht leicht gefallen, sagt Susan Diethelm, Leiterin Kommunikation der Stiftung für Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden. Die Thermalquellen Hotel AG gehört zu den Tochtergesellschaften der Stiftung. «Die wirtschaftliche Lage war schon vor der Coronapandemie angespannt», sagt sie. Die aktuelle Krise habe die Situation noch verschärft. Der Lockdown hatte in den vergangenen drei Monaten massive Umsatzeinbussen zur Folge.