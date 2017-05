Am Parteitag der CVP Bezirk Zurzach wird Kurt Wyss als Präsident verabschiedet. Als sein Nachfolger tritt Andreas Meier am 11. Mai zur Wahl an. Der politische Quereinsteiger hat im letzten Jahr einen steilen Aufstieg hingelegt. Er wurde im Frühjahr 2016 Mitglied der Parteileitung der CVP Aargau und in den Parteivorstand der CVP Schweiz gewählt. Bei den Grossratswahlen im Herbst 2016 holte er für die CVP Bezirk Zurzach den zweiten Sitz. (afr)