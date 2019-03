Dass das Zurzibiet vor Energie strotzt, ist nachweislich belegbar: Vier Kernkraftwerke mit fünf Reaktorblöcken und einer Bruttogesamtleistung von 3372 Megawatt sind in der Schweiz am Netz. Ihr Anteil an der Gesamtstromerzeugung des Landes beträgt rund 40 Prozent. Drei der fünf Atommeiler stehen im Bezirk (Beznau 1 und 2 sowie Leibstadt.)

Nimmt man das Programm «Energiestadt Schweiz» als Massstab, entwickelt sich das Gebiet mit seinen Gemeinden weit weniger dynamisch. Am vom damaligen Bundesrat Adolf Ogi in den Neunzigerjahren lancierten Konzept, beteiligen sich aktuell gerade fünf von 22 Gemeinden. Schweizweit sind es über 430.

Marcel Elsässer ist Leiter der Arbeitsgruppe «Energie» des Gemeindeverbandes Zurzibiet Regio. Die Hauptaufgabe des Gremiums besteht in der Wissensvermittlung, der Kommunikation sowie im Technologie- und Innovationstransfer. Elsässer hält den Gemeinden trotz des schwachen Engagements zugute, dass sie in diesen Bereichen einiges unternehmen würden. Aber nicht unter dem Dach eines Zertifikats. «Die Gemeinden sind offensichtlich keine Labelfans», sagt Elsässer.