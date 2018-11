Wie kann der Waldspielplatz in Endingen gerettet werden? Diese Frage beschäftigt die Menschen in der Surbtaler Gemeinde seit Tagen. Seit der Kanton vor einer Woche bekannt gegeben hat, dass die Anlage am Waldrand wegen Nichteinhalten gesetzlicher Auflagen spätestens Ende März nächsten Jahres abgebrochen werden soll, wird im Dorf fieberhaft nach einer Lösung gesucht. In einer Petition auf der Online-Plattform petitio.ch fordern mittlerweile 900 Personen einen Dialog zwischen Bevölkerung, Gemeinde und dem zuständigen Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU).

Inzwischen hat auch der Gemeinderat auf das grosse Echo reagiert. An seiner Sitzung beschloss er diese Woche, die Trägerschaft bei einer möglichen Weiterführung zu übernehmen. «Wir hatten die Trägerschaft eigentlich schon inne. Sie wurde nur nie schriftlich bestätigt und war somit in den Akten beim Kanton nicht vorliegend», sagt Ammann Ralf Werder. Man verfolge nach wie vor das Ziel, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben eine für alle Seiten tragbare Lösung zu erarbeiten und den Ermessensspielraum auszuschöpfen.