Empfindliche Niederlage für die Zurzibieter SVP, die SP verpasst ihr grosses Ziel – die Reaktionen

Die Zurzibieter Vertretung im Grossen Rat wird grüner und weiblicher. Was im Vorfeld die wenigsten für möglich gehalten haben, ist eingetroffen. Die SVP verliert einen ihrer drei Sitze an die Grünen. Manuel Tinner aus Döttingen, der seit fünf Jahren im Kantonsparlament sitzt, muss seinen Platz an Isabelle Schmid (Tegerfelden) räumen. Hansjörg Erne, der Bezirkspräsident der SVP, redet das Resultat nicht schön und bezeichnet den Sitzverlust als einen herben Schlag. Für Erne wiegt Tinners Abwahl stärker als sein persönliches Glanzergebnis. Die gewählten Personen aus dem Bezirk Zurzach:

Enttäuschung über Sitzverlust ist bei der SVP gross Der Landwirt aus dem Leuggemer Ortsteil Hagenfirst holte mit 3491 Stimmen das beste Resultat aller Zurzibieter Kandidaten. «Die Enttäuschung ist aber grösser als die Freude über mein Abschneiden», so der 40-Jährige. «Wir haben im Vorfeld zwar darüber diskutiert, dass dieses Szenario passieren könnte.» Man habe aber gehofft, dass man den Abwärtstrend der letzten Jahre stoppen würde. Die SVP verlor an Grossratswahlen zum dritten Mal in Folge Anteile. Am Sonntag 1,97 Prozent. Die wählerstärkste Partei liegt neu bei 34,95 Prozent. Erne ortet als einen möglichen Grund, dass es immer schwieriger werde, die Leute zu mobilisieren. «Wir haben zwar eine grosse und treue Stammwählerschaft.» Aber das allein reiche heute offensichtlich nicht mehr.

Denkzettel auch für die FDP und die SP Zu den grossen Geschlagenen gehört auch die FDP. Die Liberalen wurden mit einem Minus von 4,54 Prozent abgestraft, nachdem sie vor vier Jahren noch zu den Siegern zählten. Neu hat die Partei noch einen Anteil von 10 Prozent. Bei Bezirkspräsidentin Claudia Hauser (Döttingen) war die Gefühlslage ähnlich wie bei Hansjörg Erne. Sie legte stimmenmässig im Vergleich zu 2016 deutlich zu und schaffte die Wahl. «Nach diesem deutlichen Verlust ist die Stimmung allerdings gemischt.» Das Ergebnis tue weh. Über die möglichen Gründe des Absturzes gibt sich Hauser zurückhaltend. «Wir hatten eine Liste mit jungen Leuten, die aber möglicherweise noch zu wenig bekannt waren.» Eine Grossratswahl sei auch eine Personenwahl. Hauser glaubt dennoch, dass man im Vergleich zu anderen Bezirken mit einem blauen Auge davon gekommen sei.