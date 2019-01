Gegründet wurde die Keller & Co. AG 1900 von Jakob Keller-Höchli. Die Firma stellte in einer kleinen Werkstatt Zigarrenkistchen und Holzprodukte her. Die «Kistlifabrik» wuchs in den nächsten Jahrzehnten zu einem der bekanntesten Unternehmen der Schweizer Holzindustrie. Einen grossen Anteil daran hatte Keller-Höchlis Schwiegersohn Jean Frick-Keller, der die Geschicke der Keller & Co. übernahm und 1945 die Novopan gründete. 1947 nahm die erste Holzspanplattenfabrik der Welt bei der Novopan in Klingnau den Betrieb auf. 1955 folgte mit der Entwicklung der Kunststoffplatte Kellco und dem Bau der «Kellco»-Fabrik ein weiterer Meilenstein.

Die Liegenschaft an der Weierstrasse 10 fällt heute nicht besonders auf – vor einigen Jahrzehnten war das noch anders: Da war sie die herrschaftliche Villa von Jean Frick-Keller, dem Eigentümer der renommierten Firmen Keller & Co. AG («Kistlifabrik») und Novopan. Deren Fabriken befanden sich im angrenzenden Gewerbequartier auf der anderen Strassenseite.

Als Frick-Keller sein Unternehmen in Klingnau nach einem Nein der Gemeindeversammlung nicht nach Wunsch ausbauen konnte, expandierte er 1970 auf die andere Aareseite nach Kleindöttingen. Dort errichtete er für 100 Millionen Franken die weltweit modernste Spanplattenfabrik. Doch Mitte der 70er-Jahre, wegen der grossen Rezession nach dem Ölpreisschock, nahm die Nachfrage nach Holzprodukten schlagartig ab. Die Holzverarbeitungsindustrie geriet landesweit in einen Niedergang. Ein Grossteil der Fabriken wurde nach und nach stillgelegt, die Novopan 1977 an die Hiag verkauft.

Jean Frick-Keller, am 7. Dezember 1889 als Sohn eines Webermeisters in bescheidenen Verhältnissen geboren, hat das letzte Kapitel nicht miterleben müssen: Er starb nach kurzer Krankheit am 8. September 1972. Wie bekannt der Fabrikant war, zeigt ein Nachruf in der «Neuen Zürcher Zeitung». «In ihm ist ein grosser und verdienter Förderer der Industriellen Entwicklung des unteren Aaretales dahingegangen, eine Unternehmerpersönlichkeit, die voller Initiative, mit grosser Tatkraft. Wagemut und entscheidendem Weitblick seine Unternehmen zu grosser Blüte geführt hat», schrieb der Autor. Frick-Keller sei es gelungen, «die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Unternehmen, deren Produkte nicht nur in unserem Land, sondern auch ausserhalb unserer Landesgrenze zu einem Begriff echt schweizerischer Qualität geworden sind, aufzubauen».

Konkurs kurz nach Umzug

Die Hiag besitzt heute diverse Industriehallen aus jener Blütezeit und vermietet sie. Anfang 2008 liess die Hiag die Kistlifabrik-Liegenschaft an Weierstrasse/Kanalstrasse abreissen, um einen Neubau für die ABB Turbo Systems zu realisieren. Die «Kistlifabrik» mit ihren zehn Mitarbeitern, die danach unter dem Namen Decologno AG firmierte, musste sich einen neuen Standort suchen und zügelte wenige hundert Meter weiter an den Nägeliweg 1. Dort produzierte sie Holzverpackungen für Zigarren, Schokolade, Wein, Schmuck oder Messinstrumente. Schon im Oktober 2009 musste die Firma Konkurs anmelden und die Bücher deponieren. Damit ging auch die lange Ära der Kistlifabrik zu Ende.