Einer der grössten Staatsmänner des Landes kam aus Zurzach – nun liegt die Biografie über ihn vor

Nach einer Spurensuche, die mehr als zehn Jahre gedauert hat, ist vor kurzem die Biografie «Bundesrat Emil Welti. 1825–1899» von Claudia Aufdermauer und Heinrich Staehelin erschienen. Am Samstag hätte im Gemeindezentrum Langwies in Bad Zurzach die Buchvernissage – mit alt Bundesrätin Doris Leuthard, der Verfasserin des Vorwortes – stattfinden sollen. Aufgrund der Coronapandemie musste der Anlass abgesagt werden.

So schien auch Welti nicht allzu viel von der Meinung des Volkes zu halten. «Volkswünsche sind für mich nur so lange massgebend, als sie mit meiner Überzeugung übereinstimmen», soll er jedenfalls 1862 im Grossen Rat geäussert haben. Und wie Bismarck konnte auch Welti mit der politischen Mitwirkung der Bevölkerung und den «sozialen Fragen», nicht viel anfangen.

nz von Weltis Leistungen als Erziehungsdirektor darf sich sehen lassen, manche Teile seines Werks sind bis heute erhalten geblieben», so Heinrich Staehelin. «Die je nach Zeitraum und Quelle positiven beziehungsweise negativen Darstellungen von Welti scheinen sich diametral gegenüberzustehen und bisweilen unvereinbar zu sein», stellen jedenfalls die Autoren fest.

Steile Karriere innerhalb von wenigen Jahren

Die Spurensuche von Heinrich Staehelin und Claudia Aufdermauer beginnt mit einem Blick auf «Weltis Welt», auf die Zeit um 1825, als der spätere Bundesrat, als Sohn des Jakob Friedrich Welti und der Barbara Welti-Fischhaber in Zurzach das Licht der Welt erblickte. Sie folgt seinem Weg, der ihn, über die Kantonsschule Aarau und Studien der Rechtswissenschaften in Jena und Berlin, zurück nach Zurzach führte, wo er 1847 als Fürsprecher eine eigene Anwaltspraxis eröffnete. Und sie zeichnet seine steile politische Karriere nach: 1852 Präsident des Bezirksgerichtes Zurzach. Im März 1856 Grossrat. Bereits am 2. April des gleichen Jahres Regierungsrat. 1857 Ständerat. 1866 Bundesrat.

Am 8. Dezember 1891 Erklärung des Rücktrittes nach der Ablehnung des Rückkaufes, respektive der Verstaatlichung, der Centralbahn in der Volksabstimmung. Am 24. Februar 1899 verstarb Emil Welti in Bern.

Das Buch von Claudia Aufdermauer und Heinrich Staehelin zeigt – sorgfältig eingebettet in das jeweilige politische und gesellschaftliche Umfeld – nicht nur den Politiker Emil Welti, sondern auch den Menschen. Dabei kommt auch die Rolle, die er in der Affäre seiner Schwiegertochter Lydia Welti-Escher und des Kunstmalers Karl Stauffer-Bern spielte, zur Sprache.

