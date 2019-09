Das Bild spricht Bände: Mellikons Gemeindeammann Rolf Laube sitzt am Sonntag alleine in einem Konferenzraum der Propstei in Wislikofen. Sein Blick wandert ratlos an die

Decke. Wenige Augenblicke später verkündet Laube als Vorsitzender der Projektleitung das historische Ergebnis: Acht Gemeinden im Zurzibiet schliessen sich zusammen. Nur eine Ortschaft stimmte Nein und ist nicht dabei: Laubes Mellikon.

Sechs Stimmen gaben den Ausschlag. Für ihn ist es ein bitterer Moment. Er hatte sich – im Gegensatz zu seinen Gemeinderatskollegen – für einen Beitritt eingesetzt. Es bleiben zwei Fragen: Warum stimmte Mellikon gegen die Fusion, und wie geht es mit dem Dorf weiter? Ein Rentner, der zufrieden ist mit dem Ergebnis, sagte dazu gestern Montagmorgen während seines Morgenspaziergangs: «Viele hier hätten sich eine Fusion mit einigen wenigen Gemeinden vorstellen können.»

Aber ein Zusammenschluss von so vielen Gemeinden habe ein zu grosses Gebilde zur Folge. «Sollten alle Stricke reissen, wenn wir es alleine nicht schaffen, dann können wir uns wohl immer noch Zurzach anschliessen», glaubt er. Erstaunt über das Ergebnis ist ein Mann aus dem benachbarten Rümikon. «Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Dorf gespalten wird. Die Melliker bezeichneten ihre Gemeinde zu Recht immer als klein und stark. Künftig wird das Dorf klein und allein sein.» Die Melliker werden noch auf die Welt kommen, ist der Mann aus dem Nachbarort überzeugt.