Ein «Stück im Stück» mit Realitätsbezug

Der Theaterverein Lengnau hat am Wochenende seine neue Produktion «Mal öppis mit Niveau» in der gut besuchten Mehrzweckhalle Rietwise in Lengnau aufgeführt. Die Komödie ist angelehnt an die Kriminalklassiker der bekannten «Pater Brown»-Reihe.

Die Darsteller spielen darin einen Theaterverein, der über Jahre immer nur Boulevardkomödien aufgeführt hat. Zum Jubiläum möchte dieser mal etwas ganz Besonderes auf die Bühne bringen. Eine Aufführung mit Niveau, inklusive extra engagiertem Regisseur, soll kreiert werden. Dummerweise werden dem Vorhaben zahlreiche Steine in den Weg gelegt, und die Proben zu «Pater Brown und das Geheimnis der alten Gräfin» werden zum Desaster.

Ungewohnter Einstieg führt Zuschauer aufs Glatteis

Das Stück im Stück ist eine Anspielung auf ihre eigene Theatergruppe: «Auch der Theaterverein Lengnau hat bisher immer lustige Stücke gespielt», sagt Regisseurin Diana Patrizio. Es gebe dabei immer «Nörgeler», zum Beispiel andere Theatervereine, die behaupten würden, ein Schwank sei keine Kunst. Darauf reagiert Patrizio im neuen Stück. Der Einstieg ist bewusst untypisch für das Theater Lengnau: extrem niveauvoll mit hochdeutscher, sehr gehobener Sprache und gepflegten Manieren. Nach einer Weile schlägt das Stück wieder ins Schweizerdeutsche und die gewohnt lustige Stimmung um.

Das Ziel: Die Zuschauer aufs Glatteis führen. Sie sollen sich beim so «niveauvollen» Einstieg den Witz des Theaters Lengnau zurückwünschen. «Wir könnten anders, aber wollen nicht», das möchte Diana Patrizio den Menschen zeigen.

Was den Aufwand angeht, ist die diesjährige Produktion ein krasser Gegensatz zum Vorjahr mit viel Show. Technik und Kulisse wurden stark reduziert, sodass der Fokus ganz auf dem Schauspiel liegt. Es herrscht nicht viel Bewegung und es sind fast immer alle Schauspieler auf der Bühne. Das stellt laut Patrizio aber auch höhere Ansprüche an die Schauspieler, gerade was beispielsweise Emotionen angeht: «Besonders für die neueren Darsteller ist es da eine Herausforderung, die Spannung aufrecht zu erhalten.» Die Proben, die seit Anfang September 2019 zweimal wöchentlich stattfanden, seien gut verlaufen. Selbstverständlich habe es auch zeitweise Momente des Zweifels gegeben, aber schlussendlich seien diese immer überwunden worden. Patrizio erhofft sich ähnlich viel Publikum für die kommenden Vorstellungen wie beim Premieren-Wochenende. «Ich bin aber zuversichtlich, dass noch einige dazukommen werden», so die Regisseurin.

Weitere Aufführungen: Fr, 14.2.; Sa, 15.2.; jeweils um 20 Uhr; Rietwise Lengnau.