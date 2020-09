Ein Krimi der besonderen Art: Die «Schmitte»-Metzg wird versteigert

Vor mehr als zehn Jahren schloss die Metzgerei in Lengnau ihre Pforten. Seither steht das Lokal im Zentrum «Schmitte» leer – ein trostloser Anblick für die Kunden des benachbarten gut frequentierten Volg und der vorgelagerten Pizzeria. Am Mittwoch hat nun aber die Stunde der Wahrheit geschlagen, ob die ehemalige Metzg – in welcher Form auch immer – wieder belebt wird.

Nachmittags um 15.30 Uhr führte das Konkursamt Aargau im Bezirksgericht Brugg die Liegenschaftssteigerung durch vom «Ladenlokal mit verschiedenen Räumen im Erd- sowie Lagerräumen im Untergeschoss – konkursamtliche Schatzung 200000 Franken». Das Konkursamt Altstetten-Zürich hatte, betreffend den «Konkurs der Café Monti AG in Zürich» den Aargau um Rechtshilfe gebeten.

Dies, weil Efrem Demont, ein in verschiedenen Bereichen tätiger Geschäftsmann, unter anderem Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift der Café Monti AG, die Lokalität in der Schmitte im vergangenen Januar ersteigert hatte – zumindest theoretisch. Praktisch hatte Demont damals für 80000 Franken den Zuschlag bekommen und unverzüglich die erforderliche Anzahlung von 33000 Franken geleistet. Praktisch jedoch war die Restzahlung von 47000 Franken nicht erfolgt. Und so kam es am Mittwoch zu einer «neuen Steigerung infolge Zahlungsverzugs des Ersteigerers».

Der neue Besitzer ersteigerte die Metzg zum zweiten Mal

Über den Brugger Gerichtssaal verteilt nahmen – coronakonform – acht Leute Platz. Statt Richter und Schreiber sassen vorne leicht erhöht die Konkursbeamten Christoph Fuhrer und Roland Laube. Auf ausführliche Informationen zum Prozedere folgte der Startschuss für die Bietenden und schon ertönte aus dem Mund einer jüngeren Frau die Zahl 10’000 gefolgt von ihren Personalien «Bärtsch aus Lengnau». Sogleich folgte von einem stattlichen Mann, «Meier aus Freienwil», die Zahl 20’000. Bärtsch erhöhte auf 20000, Meier – ruckzuck – auf 50000.

Mit 55000 gab der Vertreter einer Firma aus Rothrist ein einziges Gebot ab, auf das blitzschnell ein 60000 des Freienwilers Meier ertönte. Nach 62000 der Lengnauerin Bärtsch, überboten mit 65000 von Meier, griff plötzlich Demont aus Schöfflinsdorf mit 70000 ins Geschehen ein. Meier stieg aus, Bärscht legte noch einen Tausender drauf, Demont erhöhte auf 80000. «80000 zum Ersten», zählte langsam der Konkursbeamte Fuhrer, rasch erhöhte Bärtsch nochmals um einen Tausender. Ohne Zögern erhöhte Demond erneut. Mit getragener Stimme beendete Christoph Fuhrer den Krimi: «85000 zum Ersten... zum Zweiten... und zum Dritten.»