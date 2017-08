Es ist kalt auf dem Olymp. Die Pétanque-Kugeln in den Händen von Polybios machen Lärm, so sehr schlottert der Privatsekretär in seinem grauen Anzug. Sein Chef Herkules, seinerseits in clownesk-kariertem Anzug mit kurzer Hose, weissem Unterhemd und schwarzem Hut auf der Glatze, wirft locker das Cochonette: Das Spiel im Boulodrome von Bad Zurzach beginnt.

Ein Spiel, bei dem «la boule» und «le tireur» keine Rolle spielen, denn vorübergehend stellt der Pétanque-Club Bad Zurzach seine Spielhalle der Muse Thalia zur Verfügung. Das Laientheater Zurzach, LATZ, bringt mit «Herkules und de Schtall vom Augias» ein Stück Weltliteratur ins Boulodrome.

1963 hatte die Tragikomödie von Friedrich Dürrenmatt am Zürcher Schauspielhaus seine Uraufführung erlebt. Die Demokratie-Persiflage, verpackt in raffiniert-doppelbödige Satire, wie Dürrenmatt sie meisterlich verstand zu schreiben, ist auch heute noch aktuell: Die Demokratie Elis liegt unter Mist begraben. Der Präsident von Elis, Augias, will die Sache radikal an die Hand nehmen, was einer Gesamterneuerung des Staates Elis gleichkommen soll. Als «Oberausmister» will er den Helden Herkules aus Theben gewinnen. Der – hoch verschuldet und dem Konkurs nahe – muss gute Miene zum bösen Mist machen. Ganz einfach allerdings ist das Ausmisten nicht: Allzu laut wiehert der Amtsschimmel, allzu tief sind Verordnungen, Befindlichkeiten, Widerstände, Vorschriften nicht in weichen Dung, sondern in Stein gemeisselt.

Bunt gemischtes Dialekt-Palaver

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das LATZ an ein berühmtes Stück wagt. Vom Theater Fällanden hat die Truppe Dürrenmatts Stück in einer «Züridütschen» Fassung übernommen und den Dialekten der hiesigen Schauspieler angepasst: Ostschweizerisch, Ostaargauisch, Ostdeutsch – in Theben und in Elis wird bunt gemischt palavert. Dass die Zuschauer einen Teil der inhaltlich anspruchsvollen Dialoge nicht so ganz mitbekommen, liegt allerdings weniger an der Dialektvielfalt, als an der Akustik im Boulodrome. Und daran, dass auf dem Pétanque-Spielfeld in der Mitte der Halle und an dessen beiden Enden gespielt wird, während das Publikum links und rechts davon platziert ist.

Regisseur Heinz Schmid hat die Handlung mit einer ganzen Reihe von teilweise gewöhnungsbedürftigen Einfällen angereichert: unmotivierten Pétanque-Spielereien, die Geliebte von Herkules (Rita Güntensperger) in der Badewanne als Schattenspiel, einem Pöstler-Slapstick oder «Kühen» mit – warum auch immer – Papiersäcken auf dem Rücken. Das Stück wird dadurch verzettelt, die Handlung schwieriger fassbar. Obwohl spürbar ist, dass an der Produktion lange und hart gearbeitet wurde, macht sich leider im Verlauf des Abends leise Langeweile breit. Dies, obwohl sämtliche Mitwirkenden in- und ausserhalb des Scheinwerferlichts mit Begeisterung und viel Energie bei der Sache sind. Stellvertretend für alle Beteiligten seien Fredi Spreng als musikalischer Begleiter an Keyboard und Akkordeon genannt, sowie Erich Haller – nicht als LATZ-Präsident, sondern als Darsteller: Sein Knecht Kambyses ist das Highlight des Abends.

Weitere Vorstellungen: 11./12./13. August, 18./19./20. August, 25./26. August.