Ein Grammy-Gewinner schrieb für ihn einen Hit – jetzt will der Schlagersänger durchstarten

«Nur wir zwei allein – laufen bis an die Unendlichkeit. Nur wir zwei allein, schenken uns jeden Tag. Nur wir zwei allein, wissen was Liebe wirklich ist. Was uns die anderen erzählen, ist uns doch ganz egal – nur wir zwei allein»: So beginnt der Song, den Manuel Steiger (39) – mit bürgerlichem Namen Manuel Föger – am 10. Januar veröffentlicht hat. Geschrieben und produziert hat ihn kein Geringerer als Al Walser: Der in die USA ausgewanderte Schweizer Musikproduzent hat vor wenigen Tagen an den 62. «Grammy Awards» in Los Angeles die Auszeichnung für das beste Kinderalbum gewonnen.

«Für mich ist das mein bislang bester Song», sagt Manuel Steiger. Und tatsächlich ist «Nur wir zwei allein» auf Platz 100 in den deutschen Party- und Schlager-Charts eingestiegen. Aufgenommen hat Steiger das Lied in einem Tonstudio in Frauenfeld. Al Walser, den er schon länger kennt, hat das Stück dann in den USA arrangiert und produziert. Dazu drehte er einen Videoclip, in welchem er mit einer Frau turtelt.

Im «richtigen» Leben ist der Schlagersänger allerdings Single. Doch auch wenn sich unter seinen Fans zahlreiche Verehrerinnen befinden: Er steht ihnen zwar gerne für Selfies oder Autogramme zur Verfügung, doch mehr gibt es nicht. Zu gut ist ihm noch jene Frau in Erinnerung, die ihn vor rund fünf Jahren richtiggehend verfolgt und belagert hat.