Vom Einfamilienhäuschen mit Blick auf den Stausee über die Siedlungswohnung bis zum kleinen Geschäft, Büros oder sonstigem Gewerbe: Im Gebiet Grossacher im Böttstemer Ortsteil Kleindöttingen, zwischen Industriepark und Naturschutzgebiet gelegen, soll ein neues Viertel entstehen samt Quartierladen und vielleicht eigenem Kindergarten. Das Vorhaben ist nicht neu: Vergangenen März wurde es bereits der Öffentlichkeit vorgestellt. Über 50 Personen nahmen am damaligen Informationsevent teil, sechs brachten im anschliessenden Mitwirkungsverfahren ihre Anliegen ein. Nun liegt die für das Projekt nötige Teiländerung der Bau- und Nutzungsordnung bis zum 11. Februar öffentlich auf, gemäss Gemeindeammann Patrick Gosteli (SVP) mit nur minimalen Anpassungen. So wurden etwa die Gebiete definiert, auf denen grössere Bauten errichtet werden können. Direkt am Stausee ist weiterhin eine Fassadenhöhe von maximal 7,5 Metern vorgesehen, sonst liege die Höhe bei 16 Metern und an zwei bis drei Stellen könnten Gebäude von bis zu 28 Meter Höhe zu stehen kommen. Geplant waren zuvor 30 Meter; derzeit darf man auf dem ganzen Areal maximal 12 Meter hoch bauen.

Im Gegenzug verpflichtet die Gemeinde den Bauherrn zu einer qualitativ besseren Überbauung. Er kann zwar an einzelnen Stellen höher bauen, muss aber als ökologischen Ausgleich mindestens zehn Prozent des Areals als Grünfläche beibehalten. Verlangt werden konkret drei grüne Landstreifen zwischen den jeweiligen Gebäudekomplexen. Dazu sei ein «sensibler Umgang mit dem Gebiet des Stausee-Dekrets» verankert, sprich: Sanfte Übergänge zwischen Beton und Natur sind Pflicht.

Vorgegeben ist auch ein öffentlicher Zugang zum Stausee. Nicht zwingend, da ausserhalb des Perimeters der Umzonung gelegen, ist der Bau eines kleinen Uferparks als Übergang zum benachbarten Birdlife-Naturzentrum. Die kleine Fläche ist bereits geschützt, der Bauherr könnte damit die Überbauung attraktiver gestalten.