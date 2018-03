"Mes que un club" ("mehr als ein Verein"). Diesen Schriftzug in den Sitzplatzrängen kann nicht übersehen, wer dem Fussballstadion Camp Nou in Barcelona einen Besuch samt Rundgang abstattet. Dazu gehören seit neustem auch die Akteure des FC Koblenz, die in der katalanischen Metropole ihr Trainingslager vor dem Rückrundenstart der 2. Liga absolvieren. Was die Fussballer inspiriert haben dürfte: "Mes que un club" ist in blauer gelber Schrift vor blauem Hintergrund gehalten – und Blau und Gelb sind die Vereinsfarben der Koblenzer. Der Slogan dürfte also eine zusätzlicher Schuss Motivation für die Fussballer aus dem Grenzdorf sein. (pz, 3.3.0218)

