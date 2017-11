An einem frühen Nachmittag im März dieses Jahres war der 84-jährige Paul (Namen geändert) mit dem Auto rückwärts aus seiner Garage gefahren. Nachdem er draussen ein Stück vorwärtsfuhr, hatte eine Nachbarin Paul winkend und schreiend darauf aufmerksam gemacht, dass dessen Frau Agnes unter dem Auto lag. Darauf hatte Paul das Auto wieder ein Stück zurückgesetzt, um die Frau zu befreien.

Die 77-jährige Agnes war schwer verletzt: Sie hatte mehrere Frakturen im Beckenbereich erlitten, fast sämtliche Rippen und der rechte Oberarm waren gebrochen, dazu kamen traumatische Hirnverletzungen und offene Wunden an der rechten Hand und am linken Vorderarm. Fünf Monate hatte die Frau danach in Kliniken gelegen.

Landwirt ohne Traktor

«Heute geht es ihr gut. Sie kann wieder selber kochen und leichte Hausarbeiten erledigen», sagte die Tochter der beiden gestern vor Gericht. Sie hatte ihren Vater – beschuldigt der fahrlässigen schweren Körperverletzung – dorthin begleitet und chauffiert. «Ich bin ja fertig mit Fahren, auch mit dem Traktor darf ich nicht mehr. Aber da machen wir jetzt dann Einsprache in Schafisheim.»

Energisch sagt er das, der Landwirt Paul, der sein Land zwar längst verpachtet hat, aber noch immer seinen Wald bewirtschaftet: «Dafür brauch ich doch den Traktor.» Gsund und zwäg sieht Paul aus; die 84 Jahre gibt man ihm äusserlich nicht. Er hört zwar nicht mehr gut, reden aber tut er laut und deutlich. Mitunter sagt Paul allerdings Dinge, die befremden oder nicht in den Kontext passen wollen.

«Sie ist mir ins Auto gelaufen»

Stur ist er, wenn der Richter ihn auf den Unfall anspricht. «Meine Frau ist mir ins Auto gelaufen. Sie war schuld. Ich bin aber auch schuld, weil ich ja am Steuer sass.» Vor 20 Jahren habe Agnes eine Hirnblutung erlitten gehabt, sei sieben Monate in Spital und Reha gewesen. «Danach ist es mit ihr stetig bergab gegangen. Heute ist sie nur noch 50 Prozent von dem, was sie mal war. Eine gesunde Frau wäre nicht ins Auto hineingelaufen, unter keinen Umständen.»

Auf den Vorhalt von Gerichtspräsident Cyrill Kramer, dass er damals beim Herausfahren aus der Garage zugegebenermassen weder in den Rück- noch in die Seitenspiegel und auch nicht durch die Heckscheibe geschaut habe, meint Paul, dass er seine Frau ja gar nicht hätte sehen können. Und auf die Frage, weshalb es ihm so viel Mühe bereite, zu akzeptieren, dass er seine Frau überfahren hatte, konterte er: «Ich bin mein ganzes Leben Auto gefahren und hatte nie einen Unfall.»

Gegenseitiges Totschweigen

Unterstützt von der Tochter, können Agnes und Paul den Alltag in ihrem Haus derzeit ohne Spitex bewältigen. «Es gibt zwar gewisse Einschränkungen, aber sie sind doch weitgehend selbstständig», schildert die Tochter. Ob die Mutter mit dem Vater hadert? «Monatelang hatte Mama kein Wort über den Unfall verloren. Seit Kurzem fängt sie zögerlich an nachzufragen, wie es habe passieren können.»

Und Paul, hat er seine Frau überhaupt auf das Geschehene angesprochen? Nein, das wolle er nicht: «Mir müend binenand bliibe. Mir sind 54 Johr verhürotet.» Bezüglich der Anklageschrift, betonte Paul, dass er die 90 Tagessätze à 60 Franken nicht in Ordnung finde, «die müssen gestrichen werden.»

Die bedingte Geldstrafe von 5400 Franken plus 1000 Franken Busse hatte der Staatsanwalt als Eventualantrag gestellt. Primär hatte der Ankläger gefordert, dass bezüglich der Sanktion Artikel 54 des Strafgesetzbuches anzuwenden sei. Richter Kramer folgte diesem Antrag.

Er sprach Paul schuldig der fahrlässigen schweren Körperverletzung, sah aber von einer Bestrafung ab, «da er als Täter durch die unmittelbaren Folgen seiner Tat selber schwer betroffen ist.» Die Untersuchungs-, Anklage- und Gerichtskosten – rund 5000 Franken – muss Paul bezahlen.