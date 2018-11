Aus Edy ist zum grossen Teil Kleinholz geworden. Nur noch sein Kopf ist übrig. Auch ihm droht ein unschönes Ende.

Dabei hatte der hölzerne Skifahrerriese so viele positive Emotionen ausgelöst. 19 Meter hoch, und 18 Tonnen schwer, mit zwei Balkon-Plattformen für Konzerte, war Edy das Maskottchen der Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz von 2017. Erstellt worden war die Holzskulptur im Aargau, von der Bearbeitungs- und Zuschnittzentrum AG, die dem Familienunternehmen Kuratle Group in Leibstadt angehört.

St. Moritz hatte sich Edy 320'000 Franken kosten lassen. Nach der Ski-WM sollte die Gemeinde den Publikumsliebling behalten und auf das Bahnhofareal zügeln. 320'000 Franken hätte das die Gemeinde gekostet, hinzugekommen wäre der Unterhalt. Dem Gemeindeparlament war dies aber zu teuer.