Druck auf 5G-Antennen im Zurzibiet steigt: Neue Interessengemeinschaft kritisiert Behörden

In keinem anderen europäischen Land gibt es so viele 5G-Antennen wie in der Schweiz. Gemäss dem Bundesamt für Kommunikation waren per Ende letzten Jahres rund 600 Anlagen der neuesten Generation in Betrieb. Weltweit gesehen haben gemäss der «NZZ am Sonntag» nur Südkorea und die USA mehr installierte Sender.

Die Zahl überrascht insofern, weil der Widerstand in der Bevölkerung gegen den neuen Mobilfunkstandard immer stärker zunimmt. Gegenwehr gibt es auch im Zurzibiet. So liefen letztes Jahr Einwohner in Lengnau gegen eine bewilligte 5G-Antenne Sturm (die AZ berichtete). Gegen 200 Einsprachen waren damals eingegangen und verzögern seither das Projekt im Kirchturm.

Den Wildwuchs von neuen Anlagen einschränken

Lengnau ist bei weitem kein Einzelfall. «Gegen 1500 bewilligte Antennen sind derzeit schweizweit blockiert», sagt Ilona Mühlebach (41), Gründerin der Interessengemeinschaft gesunder Mobilfunk Zurzibiet. Mühlebach hat mit weiteren Personen aus verschiedenen Zurzibieter Gemeinden die IG ins Leben gerufen, um den Druck auf die Behörden zu erhöhen und den Wildwuchs von neuen Anlagen einzuschränken.