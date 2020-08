Drei Monate verschwunden: Kater Charly wandert über den Achenberg

«Er war sehr viel zu Hause – und dann plötzlich nicht mehr.» Drei Monate sucht die Klingnauerin Seraina Schuler fieberhaft nach ihrem Kater Charly. Doch vom Bengalen fehlt jede Spur. Dann klingelt plötzlich das Telefon - am anderen Ende ihre Tierärztin aus Bad Zurzach.

«Ich habe wohl alles Mögliche unternommen, wenn das geliebte Büsi verschwindet», sagt Seraina Schuler. Nachbarn befragt, Tierheime und Tierärzte abgeklappert, Plakate aufgehängt. «Ein guter Tipp sind Tiersuchhunde», sagt sie. Diese speziell ausgebildeten Spürhundesind in der Lage, auch noch nach Stunden die Spur eines entlaufenen Tieres aufzunehmen und zu verfolgen.

Sogar Tierkommunikatoren versuchten, Charly zu finden

Das Problem: Charlys Spuren waren mittlerweile bereits zwei Wochen alt. So musste sie zu unkonventionellen Mitteln greifen und kontaktierte mehrere Tierkommunikatoren. Tierkommunikation beruht auf telepathischer Kommunikation und ist somit völlig unabhängig von der räumlichen Distanz. Die Rückmeldungen waren unterschiedlich.

Einmal hiess es, Charly sei in ein Auto gestiegen und finde nun nicht mehr nach Hause, eine andere Kommunikatorin meinte, dass er sich in einer fremden Wohnung befinde. In einem waren sich aber alle einig: Charly geht es gut. «Das hat mich etwas beruhigt», sagt Seraina Schuler.

Harsche Kommentare auf Facebook

Via Social Media bittet Seraina Schuler in der Bevölkerung um Hinweise. „Es haben sich etliche Leute gemeldet, jedoch nicht immer im positiven Sinne», erinnert sie sich. Bei einem Aufruf auf Facebook kamen viele gehässige Kommentare als Antwort. Die Leute meinten sie sei selbst schuld. Wenn man einen Bengalen nach draussen lasse, sei das unverantwortlich und logisch, dass dieser mitgenommen werde. «Diese Meinungen haben mich schockiert. Ich will doch meinen Kater nicht zu Hause einsperren.»

Nach drei Monaten gab Seraina Schuler ihre Suche fast schon auf. «Ich habe nur gehofft, dass es ihm gut geht, da wo er jetzt ist.» Völlig überraschend kam während der Arbeit plötzlich der Anruf aus der Tierarztpraxis Dr. Spörri aus Bad Zurzach. «Sie fragte mich, ob ich Charly abholen könne. Ich hatte vor Freude einen halben Nervenzusammenbruch.» Per Zufall kannte die Tierärztin Seraina Schuler und ihren Kater Charly und konnte sie so schnell kontaktieren.

Charly frass einer anderen Katze das Futter aus dem Napf

Charly trieb wohl in einem Schrebergarten sein Unwesen. Dort sah ihn eine Dame mehrmals. Sie hat auch eine Katze. «Charly hat ihr wohl mehrmals ihr Futter weggefressen.» Die ältere Frau fing ihn dann mithilfe einer Katzenfalle ein und brachte ihn zu der Tierarztpraxis.

So endet die Geschichte also mit einem Happy End. Kater Charly ist wohlauf nach Hause zurückgekehrt und kann nun endlich wieder mit seiner Besitzerin kuscheln.