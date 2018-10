Die ehemaligen Gemeinderätinnen Claudia Graf und Martina Mokni halten in einem Schreiben fest: «Der Trägerverein Energiestadt wurde 1991 gegründet, um Gemeinden und Städte bei einer nachhaltigen Energiepolitik zu unterstützen.

Von Anfang an standen die Selbsthilfe und der gegenseitige Erfahrungsaustausch unter den Gemeinden im Zentrum. Bundesrat Adolf Ogi zeichnete im gleichen Jahr Schaffhausen als allererste Energiestadt der Schweiz aus.

Sowohl der Bund als auch die Kantone motivieren die Gemeinden und Städte dabei, sich aktiv zu engagieren. Der Kanton Aargau leistet finanzielle Starthilfe für interessierte Gemeinden. Die Anerkennung des Kantons war so gross, dass Schneisingen sein Label 2012 durch Regierungsrat Peter C. Beyeler persönlich überreicht erhielt. Heute zählt der Verein 424 Energiestädte in der Schweiz. Was bedeutet es, eine Energiestadt zu sein?

Da Nachhaltigkeit und ein schonender Einsatz der Ressourcen zentrale Anliegen sind, müssen Gemeinden ihre Anstrengungen systematisch planen und erfassen. Eine Energiebilanz zeigt, wo Fortschritte erzielt wurden und wo noch Defizite bestehen. Der Verein stellt verschiedene wertvolle Arbeitsinstrumente zur Verfügung, zum Beispiel den Energiestadt-Katalog. Alle vier Jahre wird neu beurteilt und muss das Label bestätigt werden. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass die Abläufe systematisch und kontinuierlich erfasst werden und der Fortschritt deutlicher sichtbar wird.» (az)