Knapp 300 Personen stehen in den nächsten Tagen im Einsatz. Riesen ist äusserlich entspannt, begegnet der Aufgabe aber mit Respekt. Er hat diese Woche bei seinem Arbeitgeber Ferien genommen, um alles minutiös planen zu können und um nichts dem Zufall zu überlassen.

Wir erreichen Lengnau. «Hier müssen der Staub und der Dreck von der Strasse noch weggewischt werden», meldet Riesen seinem Mitfahrer auf dem Rücksitz. Dieser nickt stoisch. «De Gusti wird eifach nie nervös», sagt Marc Riesen mit stiller Bewunderung. Gusti, das ist August Widmer, seines Zeichens OK-Chef der bevorstehenden Grossveranstaltung im kleinen Dorf im Seitental der Surb.

So schnell bringt die «Stimme» im Aargauer Radsport nichts aus der Ruhe. Dafür ist er zu lange in der Veloszene fahrender-, organisierender- und schreibenderweise unterwegs. Wer eine Auskunft zum Radrennsport benötigt, der wendet sich an Gusti, wie sie ihn alle nennen. Letzte Woche feierte er seinen 67. Geburtstag, notabene am gleichen Tag wie ein ganz grosser des Radsports – Francesco Moser, italienische Ikone aus den 70er- und 80-Jahren.

