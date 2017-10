Das Patronatskomitee des Vereins Doppeltür ist hochrangig besetzt. So stehen etwa die ehemaligen Bundesräte Ruth Dreifuss und Moritz Leuenberger auf der Liste. Auch Nationalrat Jonas Fricker taucht unter den 28 Namen auf. Fricker hatte am Donnerstag letzter Woche den Transport von Schweinen mit der Deportation von Juden nach Auschwitz verglichen. Die Entrüstung war gross. Fricker gab in der Folge seinen Rücktritt als Nationalrat auf die Wintersession hin bekannt.

Ist Fricker nach seinem Vergleich für ein Projekt wie jenes des Vereins Doppeltür noch tragbar? Im Projekt geht es um die christlich-jüdische Symbiose in den beiden aargauischen Dörfern Endingen und Lengnau. Zwischen 1776 und 1866 waren die beiden Gemeinden die einzigen Ortschaften in der Schweiz, in denen Juden leben durften. Vorgesehen ist unter anderem ein Besucherzentrum.

Das Projekt will das einzigartige historische Erbe sichtbar sowie das Alltagsleben der Juden und ihr Zusammenleben mit den Christen in den beiden Dörfern erlebbar machen, Wissenslücken schliessen, Gegenwartsfragen reflektieren. Getragen wird das Projekt von jüdischen, christlichen und weiteren Institutionen.

Fricker bekleidet keine offizielle Funktion, unterstützt aber, wie die anderen Patronatsmitglieder auch, den Verein ideell und fungiert als möglicher Türöffner für potenzielle Geldgeber und Partner. «Was Jonas Fricker im Nationalrat gesagt hat, ist nicht tolerierbar», findet Vereinspräsident Lukas Keller. Es mache ihn sprachlos, dass sich ein Nationalrat mit Vorbildfunktion zu einer solchen Aussage hinreissen lässt, so der ehemaliger Gemeindeammann Endingens weiter.

«Ich empfinde es als Tragödie für Jonas Fricker persönlich. Es gab ja keine Hinweise, dass er Antisemit wäre; und er ist es auch nicht. Deshalb ist die Aussage für mich völlig unverständlich.» Keller gesteht, dass er es kaum aushält, das Video der Parlamentssitzung zwei oder dreimal in Folge anzuschauen.