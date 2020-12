Doppelmord an Heiligabend: Als ein Rechtsextremer im Aargau einen Grenzwächter und einen Polizisten erschoss

Die Erinnerung an den Doppelmord am Heiligabend vor 40 Jahren verblasst. Hans Strub aber erinnert sich noch gut an die Ereignisse. Der 84-Jährige war damals der Chef des Grenzwachtpostens von Koblenz an der Rheinbrücke nach Deutschland.

Er war es auch, der damals mit seinem mittlerweile verstorbenen Kollegen Ueli Nägeli am Rheinuferweg zwischen Koblenz und Rietheim das erste Todesopfer eines deutschen Rechtsradikalen fand, den 38-jährigen Grenzwächter Josef Arnold. Er wies zwei Schusswunden auf, eine am Oberkörper, eine am Kopf. Hans Strub erzählt: