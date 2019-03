Die Fasnachtsgruppe Stadtdörli fährt mit "günstigem Schulraum" durchs Städtchen. Und es ist nicht irgendwer, der den Traktor steuert: Reinhard steht mit grossen Buchstaben auf einer Binde. Doch es ist nicht der Stadtammann Reinhard Scherrer, sondern ein Doppelgänger. In seiner Nähe befinden sich die Doubles der weiteren Stadtratsmitglieder: Elvira, Oliver, Kuno und Patrick. Dass Klingnau zusätzlichen Schulraum braucht, ist tatsächlich ein Thema: Seit diesem Schuljahr führt die Primarschule erstmals jede Klasse doppelt. Das gab es noch nie.

Auch andere Umzugsmotive nehmen Bezug auf aktuelle Themen: Beim FC Klingnau ist – das Eisfeld in Döttingen lässt grüssen – das Eishockey-Virus ausgebrochen. Zuschauer müssen ins Tor stehen, wo sie den Klingnauer Schützen chancenlos gegenüberstehen. Das schreit schon fast nach einer multifunktionalen Sportarena im Unteren Aaretal.

Boxenluder fürs Seifenkistenrennen

Ehemalige Jungwächtler, begleitet von einem Boxenluder, machten mit einem Vehikel Werbung für das Klingnauer Seifenkistenrennen Ende Mai. Es wird das erste nach rund 30-jähriger Durststrecke sein. Die Döttinger Birchmeier Bau AG, die in Klingnau Kies abbauen will, nimmt mit ihrem Wagen darauf Bezug, dass Klingnau das „nitratfreie Grundwasser“ neu von Döttingen bezieht. „Dafür schenkt Klingnau den Döttingern reinen Wein ein“, steht auf dem Wagen. Und tatsächlich: Die Umzugsbesucher, egal welcher Herkunft, kommen in den Genuss guter städtischer Tropfen.

Nach dem obligaten Böllerschuss um 14.14 Uhr zog die Umzugskarawane den Schlossrain hinauf ins Städtchen, ins Zentrum des närrischen Treibens an diesem Tag. Hier standen hunderte Zuschauer bei sonnigem Wetter auf beiden Strassenseiten und bewunderten die Kreativität der 22 Sujets. Den Auftakt bilden wie immer die beiden Räbehegel. Begleitet werden sie diesmal von gleich drei jungen Räbehegeln. Einer schwang auch schon gekonnt die Peitsche – Nachwuchssorgen müssen sich die Klingnauer Narren demnach keine machen.

Katz und Maus

Die meisten Sujets lieferten auch dieses Jahr wieder Primarschule und Kindergarten: Die 6b spukte als Geisterschule durchs Städtchen. Andere Klassen spielten „Katz und Maus“, zogen als Ritter und Prinzessinnen, Super Marios oder letzte Einhörner durchs Städtchen.

Für fasnächtliche Klänge sorgten drei Formationen: Nebst der einheimischen Gruppen von Stadtmusik und Jugendbank waren das die Hornfääger aus Leuggern sowie die Sänklochfäger aus Rietheim. Zurzibieter Guggensound war also Trumpf an diesem Fasnachtsumzug.

