Ein Jahr Vorbereitungszeit

Der Sieger der letzten «Donnschtig-Jass»-Runde in diesem Sommer wird am 5. Juli im kommenden Jahr Gastgeber der ersten Sendung sein. «Dieser Sieg wäre sozusagen ein Rolls-Royce-Gewinn», sagte Hermann Märki. «Im Unterschied zu den anderen Sendungen, bei denen jeweils nur wenige Tage Zeit für die Organisation bleiben, kann man sich in aller Ruhe vorbereiten», so der OK-Präsident der Klingnauer «Donnschtig»-Jasser.

Für Märki käme eine Sendung im nächsten Jahr aus dem Aare-Städtchen ohnehin gelegener. «Dann sind die Sanierungsarbeiten definitiv abgeschlossen.»

Wie vor einem Monat nach Simplon Dorf organisieren die Klingnauer auch morgen eine Carfahrt. Gast bei Moderator Roman Kilchsperger ist unter anderem Leichtathlet Kariem Hussein. Der 400-Meter-Hürdensprinter erreichte letzte Woche an den Weltmeisterschaften in London den Final.