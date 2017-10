Filmedrehen steht hoch im Kurs

Das Interesse für Technik fing bei Finn schon früh an. Mit sechs Jahren baute er im Atelier seines Göttis Maschinen und Roboter in Menschengrösse aus allen erdenklichen Materialien. Sein Götti war es auch, der ihn bei seinem Kurzfilm für «BugNplay» assistiert hat. Finn, der sich selbst als grossen «Roboterfan» bezeichnet, erstaunt aber nicht nur mit seinen Bau- und Filmkünsten. Denn der Kreativkopf ist einer, der gerne erzählt. Besonders deutlich wird das, wenn Finn den Aufbau seines Computers erklärt. Dann redet er in einem solchen Tempo und einer Leidenschaft über Prozessoren, Grafikkarten, Festplatten und Wasserkühlungen, dass man ihm nur noch schwer folgen kann. In diesem Moment taucht er in seine eigene Welt ab.

Roboter, Computer, Hörspiele, Filme und Sound-Kompositionen: Finn Barbieri setzt unterschiedlichste Ideen um und probiert ständig Neues aus. «Es ist spannend, Sachen zu entdecken und selber zu erlernen», sagt er. Bei seinen Projekten wird er auch von seinen Eltern unterstützt, die beide als Grafikdesigner arbeiten. Die Frage nach der eigenen beruflichen Zukunft kann Finn noch nicht genau beantworten. Dazu hat er auch noch Zeit, er ist gerade mal in der ersten Klasse der Bezirksschule. Gerne würde er später «irgendetwas im filmischen Bereich» machen. Im Gespräch wird klar, dass das Filmedrehen für Finn zurzeit das grosse Thema ist. Fast selbstredend, dass er vor kurzem auch von den Familienferien in Italien Video-Blogs gedreht und geschnitten hat.

Nächstes Jahr verzichtet Finn auf eine Teilnahme am «BugNplay»-Wettbewerb. Auch wenn es ihm an Ideen nicht mangelt, will er nichts überstürzen und sich für seine neuen Projekte Zeit lassen. Gut Ding will ja bekanntlich Weile haben. Das weiss auch der 13-jährige Technikfreak aus Klingnau. Der porträtierte App-Tüftler in der «Schweiz am Wochenende» ist ja immerhin schon 16 Jahre alt.