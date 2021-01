Diese Streitpunkte haben zum Schulpflege-Eklat geführt

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Die fünfköpfige Schulpflege stellte ihr Ämter am Freitag per sofort zur Verfügung. Als Grund wurden «unüberbrückbare Differenzen zwischen dem Gemeinderat und der Schulpflege Würenlingen» genannt.

Im Ort macht man sich Sorgen und fragt sich, wie es weitergehen soll. In Kommentaren wird der Gemeinderat und vor allem Ammann Patrick Zimmermann harsch kritisiert. Dieser äussert sich nun in einer Stellungnahme: Mit Bedauern habe man Kenntnis genommen vom Rücktrittsgesuch der Schulpflege Würenlingen. «Der Gemeinderat ist dazu bereit, die Verantwortung für den Betrieb der Schule per sofort zu übernehmen.» Es gelte allerdings abzuwarten, ob der Kanton dem Gemeinderat die nötige Kompetenz dazu erteilen werde, heisst es weiter.

Streitpunkt Steuergelder und personelle Ressourcen

Die Schulpflege kritisierte, dass die Arbeitsbedingungen für einige Mitarbeitende der Schule Würenlingen inakzeptabel waren und sich nicht länger mit der Sorgfaltspflicht, der Zusammenarbeitskultur und der Qualitätsansprüchen vereinbaren liessen. Der Gemeinderat hätte es seinerseits begrüsst, wenn die Schulpflege die Gelegenheit dazu wahrgenommen hätte, wichtige Elemente und Aspekte aus ihrer praktischen Erfahrung weiterzugeben für die Integration in die künftige Führung der Schule unter der Verantwortung des Gemeinderates.

Der Gemeinderat hält in der Mitteilung weiter fest, dass er nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne der Bevölkerung der Gemeinde Würenlingen und im Rahmen der ihm übertragenen Kompetenzen und Verantwortungen handle. Ausserdem habe er im aktuell gültigen Konstrukt der Schulführung nur begrenzte Mitsprache- und Entscheidungsbefugnisse. Diese seien primär im haushälterischen Umgang mit den Steuergeldern und im zielgerichteten Einsatz der Personalressourcen zu finden. «In diesem sensiblen Themenfeld sind auch die grössten Differenzen zwischen den beiden Behörden aufgetreten.»

Schulbetrieb soll nicht tangiert werden

Aufgrund der neuen Situation traf sich der Gemeinderat am Wochenende mit dem Gemeindeschreiber zu einer ausserordentlichen Sitzung, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Den Eltern der Schülerinnen und Schüler der Schule Würenlingen versichert er, dass der Schulbetrieb wie gewohnt ohne Abstriche weitergeführt werde.