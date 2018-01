Vier Kindern aus Leibstadt im Bezirk Zurzach wird der 1. Januar 2018 wohl noch lange in Erinnerung bleiben: Enrico (10), Jana (13), Rebekka (12) und Lea (11) sassen am Montag ganz vorne im Petersdom in Rom. Dort feierten sie den Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus. Sie gehörten zu den 25 Sternsingern aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Italien, die den Jahreswechsel in Rom verbrachten. Bereits zum 14. Mal seit 2001 durften an Neujahr Sternsinger bei der Gabenprozession im Petersdom dabei sein.

Nach dem Gottesdienst waren den vier Leibstadter Sternsingern die Erleichterung und die Freude im Gesicht geschrieben, wie das internationale katholische Missionswerk Missio in einer Mitteilung schreibt. «Das Wichtigste für mich war, dass ich den Papst getroffen habe», sagte Rebekka. Auch Enrico war beeindruckt von der Ewigen Stadt. «Ich fand es spannend, am Abend durch die Gassen von Rom zu spazieren.» Zudem haben die Sternsinger die Päpstliche Schweizergarde besucht. Bei der Schweizergarde durfte Jana den Segen anschreiben: «Dazu musste ich auf eine Leiter steigen, weil dort die Türen so hoch sind.» Rundum zufrieden war Lea. Und über Papst Franziskus sagte sie: «Er ist zwar eine wichtige Person, aber sehr menschlich.»

Für Martin Brunner-Artho, Direktor von Missio, war es die erste Messe mit Sternsingern im Petersdom. Beeindruckt haben ihn die gute Organisation und dass verschiedene Sprachen in der Messe gesprochen wurden. Und natürlich freute er sich über «seine» Sternsingerkinder: «Sie stehen für eine junge und dynamische Kirche.» Dass die Reise nach Rom so gut funktioniert hat, ist vor allem zwei Frauen aus Leibstadt zu verdanken: der Sakristanin Yvonne Kramer und der Katechetin Yvonne Zimmermann. Sie haben viel Herzblut in die Reise nach Rom investiert. Nun sind sie erleichtert, dass alles so gut geklappt hat.

Sternsingen gegen Kinderarbeit

In diesem Jahr sammeln die Sternsinger für Kinder in Indien, damit diese nicht arbeiten müssen, sondern eine Schulbildung erhalten können. Dank der Vikas-Stiftung, die durch die Sternsinger unterstützt wird, konnten bereits Tausende von Kindern in 100 Dörfern zur Schule gehen. Schweizweit sind bei der Aktion Sternsingen von Missio in diesen Tagen 11 000 Kinder und Jugendliche unterwegs. Sie segnen die Menschen und ihre Wohnungen. Mit den Spenden, welche die Sternsinger erhalten, werden an die 200 Projekte für Kinder und Jugendliche in aller Welt unterstützt.(AZ)