In ihrem Kinderzimmer tanzte Moira so, wie es ihr gefiel. Zu Britney Spears und Co. bewegte sie sich im Takt und testete unterschiedliche Tanzschritte. Auch in Akrobatik übte sie sich, brachte sich Kunststücke wie Überschläge, den Handstand und das Rad selbst bei. Mit zwölf Jahren wurde Moira auf einen Breakdance-Kurs aufmerksam. «Das ist ein später Einstieg ins Tanzen, denn viele Profitänzer stecken schon mit vier in den Tanzschuhen. Ausserdem gibt es beim Breakdance fast keine klassische Tanztechnik, wie man es vom Ballett kennt.»

Mit 13 wurde Moira von Reni Schneider, Leiterin der Tanzschule Enjoy-Dance, zusätzlich in den Hip-Hop-Kurs geholt und mit 14 zum Jazz/Contemporary. Sie kann sich noch heute genau daran erinnern, als sie nach der ersten Jazz-Stunde den Raum verliess. Sie sagte zu ihrer Mutter: «Ich weiss nicht, was ich all die Jahre gesucht habe, aber ich habe es endlich gefunden.» Sie war hin und weg, weil Contemporary Drehungen, Bodenteile und fliessende Bewegungen vereint – all das, was sie als Kind alleine in ihrem Zimmer beim Improvisieren getanzt hatte.

«Ich mache mein Ding»

Die 22-Jährige hat sich das Meiste mit Hilfe von YouTube-Videos beigebracht. Ihre Trainerin unterstützt sie in der Tanztechnik. Moiras extreme Beweglichkeit beeinflusst ihren Tanzstil. Ihre kraftvollen Bewegungen werden mit akrobatischen Elementen gespickt. Während des Tanzens kann man der Aargauerin die Gefühle, die sie mit der Choreografie ausdrücken möchte, in ihrem Gesicht ablesen. Mal schaut sie emotional berührt, mal lächelt sie keck. Die junge Tänzerin meint, dass sie durch ihre einzigartigen Auftritte überzeugt: «Ich mache mein Ding, auch wenn es ein unkonventioneller Stil ist. Mein Fokus liegt mehr auf der Ausstrahlung von Power und Emotionen als auf klassischen Elementen.» Mit dieser Einstellung erreichte sie 2015 das Halbfinale bei «Die grössten Schweizer Talente» und holte sich drei Mal in Folge den Schweizermeistertitel im Jazz/Modern Dance in der Kategorie Amateure. Sie darf mittlerweile sogar in der Profi-Kategorie tanzen.