Flückiger, die gegenwärtig die Aufgaben der Präsidentin und der Vorsitzenden der Geschäftsleitung der Spitex Surbtal-Studenland erfüllt, hat nach rund 20 Jahren an der Spitze der Organisation auf die Generalversammlung im kommenden Frühjahr hin ihren Rücktritt angekündigt. «Ziel der Neuorganisation», so Knecht, «war die Trennung der strategischen und der operativen Ebene.» Mit der Trennung der beiden Ebenen soll das Präsidium des Vereins «miliztauglicher» und die Struktur des operativen Bereichs personenunabhängiger gemacht werden.

In mehreren Workshops, in denen der Vorstand und die aktuelle Führungsriege vertreten waren, sowie unter der externen Begleitung durch Jean-Claude Kleiner, ist für die operative Ebene eine Führungsstruktur erarbeitet worden, die auf drei Kernleistungsteams aufbaut. Sämtliche Teams werden in der Geschäftsleitung vertreten sein. Der Grund dafür liegt in der Grösse des Betriebes.