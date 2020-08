Die Region prägte Gottfried Kellers Werke - jetzt soll der Dichterweg verlängert werden

prev next

In seiner Jugend erkundete der Schweizer Schriftsteller und Dichter Gottfried Keller von seinen Heimatort Glattbrugg aus die ganze Region. Das prägte sein Schaffen. Auch die frühere Wasserburg Schwarzwasserstelz auf Fisibacher Boden fand Eingang in seine Werke. Jetzt will die «IG Lebensraum Fisibach» den Dichterweg um drei Tafeln erweitern.