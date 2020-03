Die Ostumfahrung verbannt den Verkehr aus dem Flecken − Fluch oder Segen für Gewerbler?

Das öffentliche Leben steht wegen der Corona-Krise so gut wie still. Nicht so die Baustellen. Vergangene Woche verkündete der Aargauer Regierungsrat, die Planung und Realisierung der kantonalen Bauprojekte sollen möglichst ohne zeitliche Verzögerungen vorangetrieben werden.

Das gilt auch für das 75-Millionen-Projekt Ostumfahrung Bad Zurzach, dessen Baustart Anfang Januar erfolgte. Die Umfahrung soll ab Sommer 2023 den historischen Ortskern vom Durchgangsverkehr entlasten. Doch was bedeutet das für das Gewerbe − kommt es in drei Jahren zum Lädelisterben oder blüht das Zentrum auf?

«Es droht ein ähnliches Szenario wie in Klingnau»

Bektas Yilmaz vom «Zurzi Imbiss» ist überzeugt: «Weniger Durchgangsverkehr bedeutet weniger Kunden, das hat man schon in Klingnau gesehen.» Mit der Eröffnung der Umfahrung im Herbst 1994 wurde der dortige Verkehrsmoloch zwar verbannt, doch mit ihm blieb auch ein Grossteil der Kundschaft aus: Die Folge waren Geschäftsschliessungen am Laufmeter in Klingnau.

Yilmaz, der den unterdessen 14-jährigen Kebab-Laden an der Hauptstrasse vergangenen Sommer von seiner Schwester übernahm, befürchtet für Bad Zurzach ein ähnliches, wenn auch nicht ganz so schlimmes Szenario. «Ich hoffe zumindest, dass die Parkplätze vor meinem Geschäft bestehen bleiben», sagt Yilmaz.

«Wird wohl nicht viel besser als jetzt während Coronakrise»

Liliane Stöhr teilt die Befürchtungen von Bektas Yilmaz. Seit 33 Jahren führt sie das Bastelzentrum Wundertüte. «Es wird wohl nicht viel besser sein wie jetzt während der Coronakrise», sagt sie. Auch Waldshut ennet der Grenze habe zu Beginn schwere Zeiten durchlitten, als vor rund 30 Jahren die Fussgängerzone eingeführt wurde.