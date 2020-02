Die Läschete ist die lauteste Trauerfeier weit und breit – hier landet der brennende Prinz Karneval im Rhein

Die Trauerfeier von Prinz Karneval ist sicher nicht die traurigste in Bad Zurzach, ganz bestimmt aber die lauteste weit und breit. Unüberhörbar sind das Schniefen, Heulen und Wehklagen der schwarz gekleideten Heulweiber schon beim Sternenbrunnen, wenn sich der Trauerumzug an der "Läschete", dem traurig-schönen Fasnachtsbrauch, in Bewegung setzt, angeführt von der Trauermusik einiger Guggenmusiker.

Der Ättirüedi hatte am Nachmittag seinen ersten grossen Auftritt gehabt: Auf die Zurzacher Fasnachtsgestalt mit dem grünem Kleid und einem Ofenstecken warteten die Kinder am Nachmittag beim Sternenbrunnen. Der Ättirüedi zog mit mit ihnen durch den Flecken und animierte sie zu lautem (Nach-)Schreien. War es dem Ättirüedi laut genug, griff er in seinen Gabensack und warf ihnen Orangen, Brötchen und Süsses zu. Am Schluss nahmen die Kinder so prall gefüllte Säcke mit nach Hause.

Die Figur des «Ättirüedi» geht zurück in der Pestzeit des 16. Jahrhunderts. Laut Überlieferung sprach ein Mann in Frauenkleidern bei den reichen Leuten vor, um milde Gaben zu erbetteln, die er an die Armen verteilte.