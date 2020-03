Die Krise als Chance für freischaffende Künstler: «Jetzt ist Spontanität gefragt»

Anlass für diesen und viele weitere kreative Posts im sozialen Netzwerk war ein Aufruf an Musikerinnen und Musiker, ein Zeichen der Solidarität zu setzen–und am vergangenen Sonntag um Punkt 18 Uhr ein Privatkonzert für die Menschen zu geben, die teilweise isoliert zu Hause sitzen. Vorbild war ein Facebook-Film aus Italien, wo das öffentliche Leben wegen des Corona-Virus stillsteht, und sich die Menschen von Balkon zu Balkon Mut zusingen. Die Feedbacks auf Levi Bo’s Post waren enorm. Eine Facebook-Freundin schreibt sogar «Lass mal deine IBAN-Nummer rüberwachsen». Und er kontert charmant «Dankeschön, dein Wille ist schon Bezahlung genug.»

Levi Bo sitzt bei Sonnenuntergang am Zugersee und singt für die Facebook-Gemeinde «Liebe Siech» von Polo Hofer. Ein kleines privates Filmchen vom Familienausflug, aufgenommen von der Cousine seiner Frau. Pop-Classic-Tenor Patrick von Castelberg hat seine Minianlage inklusive Scheinwerfer vor seiner Haustür installiert und schmettert «You Raise Me Up». Boogie-Woogie-Pianist Nico Brina haut in einer Waldlichtung nahe seinem Wohnort in die Tasten.

Seit der Kindergarten in Bad Zurzach geschlossen ist, postet der Geschichtenerzähler und Kindergärtner Jürg Steigmeier jeden Tag ein Märchen für den Nachwuchs zu Hause auf Facebook. Einmal mit Text für jene, die schon etwas lesen können; und einmal live als Erzählung. «Für die Aufnahme klebe ich das Handy an die Lampe über meinem Esszimmertisch und filme mich so. Es geht nicht um Perfektion, sondern darum, dass die Kinder jeden Tag etwas erzählt bekommen.» Vorerst hat er für seine Aktion zwei Wochen vorgesehen. «Aber ich habe so viele Schweizer Märchen und Sagen in meinem Fundus, dass ich auch problemlos noch verlängern könnte.» Zu jeder Geschichte gibt es eine von ihm kreierte Illustration für Zuhause zum Ausmalen. «Die können mir später zugeschickt werden. Die schönsten Bilder werden mit Festivalpässen zum Märchen- und Geschichtenfestival ‹Klapperlapapp› am 5. und 6. September 2020 belohnt. Ich hoffe schwer, dass bis dann bei uns wieder eine Art ‹courant normal› herrscht.»

Im Normalfall nur wenig Interesse

Viele Eltern haben ihm schon geschrieben, dass ihre Sprösslinge jeden Morgen sehnsüchtig auf seine «Gschichtli» warten. Die jetzige Situation bezeichnet Steigmeier einerseits als schrecklich, andererseits: «Gleichzeitig geniesse ich aber auch die Ruhe, die plötzlich herrscht.» Er ist überzeugt, dass diese Krise auch Chancen in sich birgt. «Meine Märchen hätten im Normalfall niemanden interessiert, wenn ich sie gepostet hätte. Jetzt geht die Übersättigung langsam zurück und in der Stille entsteht wieder mehr Sensibilität für kleine, unaufwendige, aber innovative Engagements, die von Herzen kommen.»