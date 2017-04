«Was ist Trumpf? Rose?» Etwa so klingen die Unterhaltungen am Donnerstagabend im Schloss in Klingnau. Im Rittersaal jassten die Klingnauerinnen und Klingnauer um die Wette. Die Turniersieger werden Klingnau in der SRF-Sendung «Donnschtig-Jass» vertreten und versuchen, den Live-Event im Sommer ins Städtchen zu holen.

Die Stimmung im Saal ist ausgelassen. Junge und ältere Jassfreunde sitzen an den Tischen. Es wird gelacht und gescherzt. Aber man merkt schnell: Die Klingnauer Jasser sind ehrgeizig. Schon nach der ersten Runde werden die Resultate miteinander verglichen und einige beklagen sich bereits über ihr schlechtes Resultat. Gejasst wird der «Differenzler». Bei dieser Jassart schreiben die Spieler die Punkteanzahl auf, die sie zu erreichen glauben.

Am Ende der Runde wird abgerechnet. Die erreichten Punkte werden mit den angesagten Punkten verglichen. Je geringer die Differenz, desto besser das Resultat. Es spielen jeweils vier Spieler gegeneinander, beobachtet von einem Schiedsrichter. Gesucht werden die «Fernseh-Jasser», welche am 13. Juli im Wallis gegen Wohlen antreten werden. Für das Team gibt es klare Auflagen vom Schweizer Fernsehen. Der Präsident des Organisationskomitees, Hermann Märki, erklärt: «Es müssen vier Jasser in einem Team sein. Davon muss einer zwischen 10 und 18 Jahre alt sein. Mindestens eine Frau muss sich auch im Team befinden.» Vor allem bei den Jugendlichen hatten die Organisatoren zunächst bedenken. «Die Jungen jassen halt nicht mehr so viel. Umso mehr freut es mich, dass es einige Jugendliche bei uns am Tisch hat», so Märki weiter.

Einer aus dieser Kategorie ist Gilles Keller. Der Neunjährige jasst, weil er es «cool» findet. Auch seine Schwester nehme teil. Er hat natürlich auch Ambitionen: «Ich würde gerne ins Fernsehen kommen», sagt er mit einem Lausbubengrinsen. Er mag die Atmosphäre. Dem pflichtet Philipp Zimmermann, 42 Jahre alt, bei: «Die Atmosphäre ist einzigartig. Ich wollte eine neue Erfahrung machen. Wenn man gewinnt und im Fernsehen auftreten darf, ist das schon etwas Einmaliges.» Auch Isabel Iten ist begeistert: «Das Turnier ist sehr gut organisiert und die Leute haben Spass.» Die 59-Jährige jasse schon lange und gerne, aber «Differenzler» habe sie noch nie gespielt.

Um kurz nach 22 Uhr wurden dann die Sieger und somit die Vertreter für Klingnau verkündet. Es sind dies der König Philipp Zimmermann und Vizekönig Markus Iten sowie die Königin Mirjam Bolliger-Keller als bestplatzierte Dame. Als beste Jugendliche und somit Prinzessin geht Ella Keller ins Rennen.