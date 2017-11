Zum Haareschneiden müssen wir aber dann zwangsläufig alle mal, denn unser spezifisches Merkmal wächst nun mal unaufhörlich nach. Durchschnittlich immerhin 16,5 Zentimeter pro Jahr. Bei den Kurzhaarigen unter uns fällt es da schon ins Gewicht: Um schneidig daherzukommen, brauchts im Minimum alle sechs Wochen ein Zurückstutzen. Sonst kann es passieren, dass man den Kopfhörer-Look riskiert – den Haarüberhang überm Ohr.

Die Trendsetter unter uns wären mit solch einem Erscheinungsbild vielleicht noch ganz erfolgreich, den Frisören hingegen ist dieser Anblick wohl eher ein Graus und nicht besonders förderlich fürs Geschäft. Die Leute, die bei Armando in Lengnau ein und aus gehen, haben jedenfalls keinen solchen Überhang. Sie sind seit Jahr und Tag Kunden bei ihm und überm Ohr kurz gehalten – nebst waagrecht gekapptem Oberhaar, sein Markenzeichen.

Ich kann sie alle an ihrem Haarschnitt erkennen, der irgendwie jedes Mal doch typgerecht passt. Auf experimentelles Rumwuseln an der eigenen Frisur stehen wir eben dann doch nicht. Obwohl uns die Werbung immer wieder dazu bekehren möchte. So leicht lassen wir keine Unbekannten an unser behaartes Gut ran, da braucht es schon eine gehörige Portion Vertrauen nebst technischem Verschönerungsgeschick. Und um genau diese Kombination geht es doch!

Es sind nicht wirklich nur die zu weissen, zu langen, zu schlaffen, zu struppigen oder zu öden Haare, die schamponiert, geschnitten, gefärbt, geföhnt, rasiert oder sonst was werden müssen. Es tut einfach nur gut, wenn da jemand ist, der sich um uns kümmert und erst noch zuhört. Für manche ist es überhaupt die einzige Anlaufstelle, wo sie sich mitteilen können. Armando und Co. können davon ein Lied singen.

Einsamkeit treibt seltsame Blüten. Umso mehr, als dass sich die Gesellschaft selber immer beziehungsloser macht und der leistungsgetriebene Mensch mehr als Schatten seiner selbst durchs Leben huscht. Wie beruhigend zu wissen, dass es da vertraute Rückzugsorte gibt, wo unsere Innerlichkeit sozusagen an der Haarwurzel erkannt wird und wo die heimlichen Seelenklempner im Figarokostüm uns nebst einem Ohr noch Glanz verleihen.