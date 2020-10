«Die Diagnose war ein Schock»: Diese Zurzibieterin kümmert sich um ihre demenzkranke Mutter

Es ist alt, das Haus von Dinah Schilling (56) und ihrer Mutter, Edita Cerny (86). Die Holztreppe, die vom Hauseingang bis in den Wohnbereich führt, ist mit einem Treppenlift versehen. An den Wänden im Innern hängen Acrylbilder, die unteranderem farbenfrohe Landschaften zeigen. «Die sind alle von mir, ich brauche das Malen zur Entspannung», sagt Dinah Schilling, die mit ihrer demenzkranken Mutter am Esstisch sitzt. Menschen wie Dinah Schilling, die im Stillen ihre Liebsten pflegen, schenkte gestern der Tag der betreuenden Angehörigen die verdiente Anerkennung.

Vor rund zehn Jahren zeigten sich bei Edita Cerny die ersten Anzeichen, vor vier Jahren erhielt sie die Diagnose, die ihr Leben auf den Kopf stellte: Sie leidet an Demenz. Unter Demenz oder globale Hirnatrophie versteht man einen allmählichen Verlust von Hirnsubstanz. Dieser Schwund führt dazu, dass Synapsen im Hirn nicht mehr richtig schalten.

«Das ist, als ob man einen Stecker nicht in die Steckdose steckt, sondern ihn nur in die Nähe hält», erklärt Dinah Schilling. «Der Staubsauger funktioniert nicht, er erhält keine Informationen. So ist das auch mit den Synapsen im Hirn.» Laut Bundesamt für Gesundheit leben in der Schweiz zurzeit gegen 131300 demenzkranke Menschen. Jährlich kommen rund 31200 Neuerkrankungen hinzu.

Für Dinah Schilling war die Diagnose ihrer Mutter ein Schock. «Es gab eine Zeit, da habe ich gegen alles angekämpft. Ich wollte nicht wahrhaben, dass ausgerechnet meine Mutter diese Diagnose erhält», sagt die 56-Jährige.

«Meine Mutter ist mein letztes Familienmitglied»

Nach einem Unfall, der einen gebrochenen Oberarm zur Folge hatte, musste Schilling ihre Mutter von der Alterssiedlung, in der sie damals lebte, ins Altersheim Amriswil bringen. Damals konnte sie ihre Mutter aus Platzgründen noch nicht zu sich nach Hause nehmen. Edita Cerny fühlte sich im Altersheim aber alles andere als wohl. Die 86-Jährige wollte lieber bei ihrer Tochter wohnen.