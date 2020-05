Die Caritas kommt ins Zurzibiet – neue Beratungsstelle war schon vor der Coronakrise geplant

Caritas-Klienten aus dem Zurzibiet müssen bisher nach Baden fahren für eine Beratung. Das ändert sich ab dem Dienstag, 2. Juni. Dann eröffnet in Kleindöttingen der Kirchliche Regionale Sozialdienst (KRSD) Zurzibiet. «Wir schaffen so zusammen mit den Pastoralräumen Aare-Rhein und Surbtal-Würenlingen sowie der römisch-katholischen Landeskirche ein Angebot für Menschen in Not», sagt Emil Inauen, Leiter des KRSD in Baden.

Zwei Sozialarbeiterinnen werden jeden Dienstag und Freitag für Beratungen zur Verfügung stehen. Am Dienstag auf Portugiesisch und Spanisch, am Freitag auf Deutsch. Personen können auch telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen. Die Beratungen sind gratis, freiwillig und werden unabhängig von Konfession oder Religion angeboten.

«Der Bedarf ist gross»

«Das Zurzibiet ist für uns ein Hotspot», erklärt Inauen den Grund für das Büro, das im Pfarreizentrum in der St. Antonius-Kirche eingerichtet wird. «Der Bedarf ist gross. In Kleindöttingen können wir die Leute direkt vor Ort unterstützen.» Beim KRSD Zurzibiet handelt es sich um ein Pilotprojekt. Die Finanzierung bis Ende 2021 sei gesichert. Zurzeit betreibt die Caritas im Aargau sieben KRSD-Standorte. Falls sich der Kleindöttinger bewährt, soll er von Baden losgelöst und selbstständig werden. Die Caritas ist privatfinanziert: Getragen wird sie von Landeskirchen, Kirchgemeinden und Spendengeldern.