Zwei Stunden und 34 Minuten dauerte die Gemeindeversammlung in Bad Zurzach. Am Ende fiel das Verdikt klar und deutlich aus: Die 204 anwesenden von insgesamt 2288 Stimmbürgern sagten Ja zum Kreditantrag des Gemeinderats. Mit 17,73 Millionen Franken will dieser das Fleckenkonzept umsetzen. Auf 172 Ja-Stimmen entfielen lediglich 20 Nein-Stimmen.

Der Ortskern des Bezirkshauptorts ist im «Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung» als einziger sogenannter Marktflecken im Kanton Aargau aufgeführt. Dank dem bewilligten Bau der Ostumfahrung kann das Zentrum Bad Zurzachs vom Durchgangsverkehr grösstenteils befreit und aufgewertet werden.

Nach Fertigstellung der Umfahrung werden Hauptstrasse, Schwertgasse und Promenadenstrasse vom Kanton an die Gemeinde übertragen. Diese Ausgangslage kann der Gemeinderat nun nutzen, um das Zentrum aufzuwerten, aber auch, um es in seiner Grundstruktur zu erhalten und in eine gesicherte Zukunft zu führen.

Von den 17,73 Millionen Franken entfallen 11,6 Millionen auf den Bereich Strassenbau und Gestaltung, 1,945 Millionen auf Wasser- und 4,185 Millionen auf Abwasserleitungen. Mit dem Fleckenkonzept sei ein durchdachtes und mutiges Gesamtkonzept entstanden, so der Gemeinderat. Die Stimmbürger folgten seinem Ansinnen, Gegenstimmen waren kaum zu hören. Einzig die finanzielle Belastung wurde als erheblich eingestuft. Zeitweise wird die Verschuldung pro Kopf auf gegen 8000 Franken ansteigen. Der Kanton empfiehlt grundsätzlich 2500 Franken.